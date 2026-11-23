Francisco Javier Sainz y Natalia Serrano ponen el broche de oro a las XCM Series Córdoba 2026

Las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’ echaron ayer el cierre a su temporada con la celebración de la ‘XII Media Maratón AMV Villafranca de Córdoba’, octava y última cita de este consolidado circuito provincial de BTT. Alrededor de 150 corredores se dieron cita en esta localidad de la comarca del Alto Guadalquivir para disfrutar de una intensa jornada deportiva, marcada por el cielo despejado, el sol y un excelente ambiente entre participantes y aficionados. La organización corrió a cargo del C.D. Mountain Bike Villafranqueña, en una prueba que puso el punto final a una competición que anteriormente había visitado Conquista, Santa Eufemia, Lucena, Villanueva de Córdoba, Belalcázar, El Viso y Adamuz.

El Recinto Ferial de Villafranca de Córdoba fue el escenario elegido para dar la salida, a las 10 de la mañana, a un pelotón que tenía por delante un exigente recorrido de 39,7 kilómetros. Tras el tradicional corte de cinta, protagonizado por el alcalde de la localidad y el presidente del club organizador, los bikers comenzaron a afrontar un trazado que resultó especialmente duro y que obligó a los participantes a emplearse a fondo durante buena parte de la jornada.

La primera dificultad llegó prácticamente desde el inicio, con una prolongada zona de ascenso hacia el entorno del Parque Periurbano de Fuente Agria. Posteriormente, el recorrido regresaba a las inmediaciones de Villafranca para tomar dirección noroeste, pasando por Fuente de Los Castellares y adentrándose en la zona de sierra próxima al Puerto de Los Riscos. Un continuo encadenado de subidas y bajadas que fue seleccionando a los corredores antes de afrontar los últimos kilómetros, con un nuevo paso por Fuente Agria y el descenso final hacia la meta.

En categoría masculina, la carrera mantuvo la incertidumbre hasta prácticamente la misma línea de llegada. Durante la primera mitad del recorrido, un numeroso grupo de alrededor de diez corredores consiguió mantenerse en cabeza, imponiendo un fuerte ritmo sobre las exigentes pistas villafranqueñas. Sin embargo, fue en la segunda parte cuando se produjo la selección definitiva, con tres bikers que lograron distanciarse del resto de perseguidores para afrontar juntos los kilómetros decisivos.

La victoria se resolvió en un emocionante final en el que Francisco Javier Sainz (C.D. Víctor Fernández Cycling) demostró ser el más rápido, cruzando la meta en primera posición con un tiempo de 1 hora, 43 minutos y 41 segundos. El corredor máster 30 consiguió así un ajustadísimo triunfo sobre el élite Víctor Manuel Fernández (C.D. Víctor Fernández Cycling), segundo a tan solo un segundo, mientras que el máster 30 Rafael Nieto (C.D. A Bloque) completó el podio absoluto a dos segundos del vencedor. Un

desenlace de máxima emoción que puso de manifiesto el elevado nivel competitivo de esta última cita del calendario cordobés.

Entre las féminas, el gran protagonismo recayó en la jovencísima Natalia Serrano (C.D. Víctor Fernández Cycling), quien protagonizó una sobresaliente actuación para adjudicarse la victoria absoluta femenina. La corredora cadete tomó el mando de la competición desde la salida y mantuvo un ritmo que le permitió completar el exigente recorrido en 2 horas, 3 minutos y 1 segundo, entrando en meta tan solo 19 minutos y 20 segundos después del vencedor masculino. Una actuación especialmente destacada por su juventud y por la diferencia conseguida respecto a sus rivales. La segunda posición femenina fue para la máster 30 Nazaret Rubio (C.D. Sigmac Cycling Team), con un tiempo de 2:38:06, mientras que el tercer escalón del podio lo ocupó la máster 40 Elena Vilches, que completó el recorrido en 2:41:10.

Ganadores de la prueba por categorías

Cadete: Antonio Sánchez (C.D. Ronda Lucena) y Natalia Serrano (C.D. Víctor Fernández Cycling).

Júnior: Manuel Ruiz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Lucía Navas (C.D. FAM Bike Team).

Sub23: Juan José Martínez (C.D. Víctor Fernández Cycling).

Élite: Víctor Manuel Fernández (C.D. Víctor Fernández Cycling).

Máster 30: Francisco Javier Sainz (C.D. Víctor Fernández Cycling) y Nazaret Rubio (C.D. Sigmac Cycling Team).

Máster 40: Francisco Gómez (C.D. A Bloque) y Elena Vilches.

Máster 50: Miguel López (Conway CDC Trujillo).

Máster 60: Antonio Vaqueras (C.C. Jarote).

La prueba estuvo presidida por el alcalde de Villafranca de Córdoba, Francisco Palomares, y el presidente del club organizador, Juan de Dios Pastor, quienes fueron los encargados de realizar el tradicional corte de cinta que dio inicio a esta última cita del circuito provincial.

De este modo, Villafranca de Córdoba volvió a ofrecer una intensa jornada de BTT, con una prueba que combinó la dureza del recorrido, la emoción de la lucha por las primeras posiciones y el buen ambiente entre los participantes, poniendo un brillante punto final al calendario de las ‘DiputaciónCórdoba XCM Series 2026’.