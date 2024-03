Más de 1,1 millones de contratos para bajar el paro en 7.452 personas

Que el paro baje, mensual y anualmente, es siempre una buena noticia. También lo es que siga creciendo la afiliación a la Seguridad Social, total y media.

Sin embargo, “no es tan buena noticia; de hecho, es un problema estructural creado por la última reforma laboral, que ese paro baje y la contratación crezca a costa de empleos indefinidos precarios”, lamenta Joaquín Pérez, secretario general de USO.

Para rebajar el paro en 7.452 personas, se firmaron en enero 1.137.407 contratos. Una cifra ligeramente inferior a enero, pero con una subida de los contratos indefinidos. En total, 523.445. “Más de medio millón de contratos para bajar poco más de 7.000 parados es todo un fracaso de la figura del contrato indefinido. Pero esta precariedad del supuesto paradigma de la estabilidad va más allá. De ellos, más de la mitad son a jornada parcial, bien en horas o en días”, apostilla Pérez.

En concreto, casi el 53 % de todos los contratos indefinidos son parciales: el 25 %, con jornada parcial pura; el 27 %, discontinua.

“Para USO, esta no es la forma de generar empleo. Registramos continuos récords de afiliación a la Seguridad Social, y eso, en trazo grueso, es muy positivo. Pero no la forma en que se crean y destruyen empleos indefinidos o la calidad de estos. Los trabajos de horas o de días deben ser una opción para quien tiene otras obligaciones, no la única forma de trabajar”, continúa analizando el secretario general de USO.

De hecho, si se miran las afiliaciones diarias a la Seguridad Social, “hay viejos vicios que la supuesta contratación indefinida no ha borrado. Las bajas se dan los viernes y el último día de mes. Lo más urgente en legislación laboral ahora es atajar el despido fácil y barato de contratos indefinidos a los pocos días de formalizarlos. De nada sirve que se llame indefinido un contrato que, finalmente, es temporal”, concluye Joaquín Pérez.

La afiliación media mensual subió en 93.524 personas (restando los autónomos). Se firmaron, para ello, 1.137.407 contratos, 523.445 de los cuales fueron indefinidos.