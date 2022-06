Érase un incendio electoral. Arde Pujerra y los candidatos prenden la chispa en plena campaña electoral.

Ardió Pujerra el pasado miércoles y no tardó en llegar el turismo político, a la caza de un puñado de votos que decidan las elecciones de este domingo. La campaña electoral monopoliza todos y cada uno los aspectos de nuestras vidas que puede y no tardó en hacer lo propio con el incendio declarado en Sierra Bermeja. No se demoró la aparición del candidato popular, acompañado de su portavoz Elías Bendodo para dar explicaciones a los andaluces de lo que estaba sucediendo.

Muchos tildaron de política su visita, coincidiendo con la campaña electoral, los mismos hubieran criticado su ausencia en caso de no haber estado presente alegando seguramente que para Moreno sería más importante la campaña que el incendio. Es una realidad que el presidente de la Junta de Andalucía debía pisar el terreno en un momento complicado para los habitantes de la tierra que dirige, incluso la aparición de Juan Marín era de prever, siendo el vicepresidente de la Junta, además de candidato a la presidencia por Ciudadanos.

Ahora bien, salvando las visitas institucionales, no encontramos tanto sentido a las visitas de Juan Espadas y Macarena Olona, máxime cuando su entrada triunfal se produciría lo antes posible, sin dar tiempo a que el incendio se encontrase bajo control. Podríamos decir que ambos querían apagar un fuego, el de su derrota electoral.

Espadas sueña por las noches que, pese haber sido el candidato del presidente, sea el socialista menos votado de la historia de Andalucía y Olona no puede parar de pensar que se le esté yendo al garete su anticipado triunfo de superar los veinte escaños después de una excelente precampaña y un desastroso final de carrera que comenzó el día después del debate. Ambos continúan una huida hacia delante a escasos días de poder vivir una noche de pesadilla el 19J.

Macarena se limitó a dar un par de minutos de torpes declaraciones que no llegaban a nada antes de volver a desaparecer de la palestra política. Imagino que se sintió algo nerviosa hablando del incendio, mientras escuchaba una voz en su cabeza que decía: no hables de chiringuitos de cambio climático, no lo digas.

Ni Teresa Rodríguez ni Inmaculada Nieto picaron el anzuelo de aparecer entre las llamas para hacerse algunas gloriosas fotos. Ambas dieron declaraciones de apoyo, aunque las de Teresa, siguiendo la línea de Espadas atacaban directamente al Partido Popular por un deficiente cuidado de los bosques de nuestra tierra.

¿Menos presupuesto o menos cargos?

Los ataques anticipados al gobierno andaluz solo se explican por la presente campaña electoral, ya que en 2021 se produjo un incendio en la misma zona y los precandidatos sí estuvieron mucho más cautos en aquel entonces, esperando el momento preciso para pedir explicaciones, lo que fue prudente a la vez que acertado.

Según el candidato socialista, “el incendio ha cogido al gobierno andaluz sin los deberes hechos”. El sevillano apunta a que al haberse adherido la consejería de medio ambiente a la de agricultura la inversión en materia forestal es muy baja. Si hacemos un repaso por los presupuestos de la Junta de Andalucía vemos cómo, efectivamente, el porcentaje destinado a temas medioambientales es bastante menor que del que disponía la propia Consejería de Medio Ambiente en 2018, últimos Presupuestos Generales de Andalucía del gobierno de Susana Díaz.

Esto puede deberse a varios motivos:

una reducción del gasto burocrático, que se suele conseguir uniendo competencias (aunque no tan notable como para la diferencia establecida)

la diferenciación de las materias que antes se englobaban en la Consejería de Medio Ambiente y que ahora se engloban en otras consejerías.

Sin embargo, sí podemos comparar más concretamente la diferencia en cuanto a la inversión en materia forestal. Los presupuestos socialistas de 2018 contaban con un gasto previsto de 198 millones de euros, mientras que la partida que corresponde a la materia forestal del presente año es de 181,7 millones. ¿Existe una bajada de presupuesto desde que los populares llegaron al Palacio de San Telmo? Sí ¿Es una diferencia del 8,3% de ese presupuesto tan notable como para que Espadas saque pecho y señale al gobierno usando términos como bajo o alto, sin hablar de números? Esa es una reflexión que cae del lado de usted, lector.

Las encuestas

Entre toda esta vorágine de consignas políticas se presentaron las últimas encuestas antes de la votación, a la víspera del último debate electoral del que no espero gran cosa, esta vez en casa, en Canal Sur.

Canal Sur, estimación de voto andaluzas CIS 2022

Todo apunta a que Moreno se quedará a las puertas de la mayoría absoluta y que necesitará la abstención de alguno de los partidos para gobernar en solitario o un pacto de gobierno con Vox. Suponemos que puede contar con la abstención de un Ciudadanos que parece puede remontar algo el vuelo para conseguir representación segura, pero que en principio no sería suficiente.

También es de esperar que Vox no ceda su apoyo sin ser parte del gobierno. Al mismo tiempo parece claro que aquellos que se llenan la boca con la alerta antifascista con plataforma nacional, PSOE y Por Andalucía, no querrán facilitar un gobierno de Moreno en solitario, siendo conscientes de que les beneficia a nivel nacional una alianza de los populares con el partido de Abascal.

Ante esta situación me da por pensar en una tercera vía, la de que sea Teresa Rodríguez la que le ceda a Moreno el placer de gobernar en solitario. Puede que esté sufriendo delirios de locura, pero me da en la nariz que Teresa puede estar hablando en serio cuando dice eso de que no quiere que Vox obtenga responsabilidades gubernamentales en su tierra y, teóricamente, es la única que no tiene compromiso con ninguna plataforma a nivel nacional, por lo que será su única responsabilidad facilitar, o no, el gobierno en solitario, sin poder apelar a los jefazos de Madrid.

Sea como sea, todo parece indicar que Moreno ganará las elecciones y que les corresponde a ustedes como votantes, decidir los diferentes sies en juego:

si Juan Espadas merece, o no, ser el candidato socialista menos votado de la historia en Andalucía

si Juan Marín encuentra la forma de sobreponerse a una marca sin fuerza política con un gran final de campaña, que lo está haciendo

si Teresa le sigue ganando terreno a Inmaculada

si Vox consigue superar la barrera de los veinte escaños con su apuesta nacional

y por último y más importante, si Juanma, el hombre de la eterna sonrisa, conseguirá gobernar en solitario.

Es su turno para decidir, es su turno para elegir papeleta.

Francisco S. Cobos