Llega la V Feria de Artesanía “Hecho a Mano” para poner en valor lo nuestro

El Ayuntamiento de Montilla presentó hoy la quinta edición de la Feria de Artesanía “Hecho a Mano”, que se celebrará del 19 al 21 de septiembre en el Complejo Envidarte, en paralelo a la Fiesta del Vino y la Tapa.

El alcalde, Rafael Llamas, subrayó la importancia de este evento como una oportunidad para “poner en valor lo mejor que podemos aportar desde nuestro municipio”. Destacó que hablar de artesanía es hablar de historia e identidad, y que gracias al trabajo de la Asociación de Artesanos Solano Salido se recupera un patrimonio material que de otro modo podría perderse. “La artesanía no es solo trabajo manual, es también pasión, alma y corazón”, apuntó.

La feria reunirá a 21 artesanos, de los que 17 contarán con expositor propio, mostrando una gran variedad de oficios que van desde la madera de olivo de Castro del Río hasta la cerámica de La Rambla.

En este marco, la asociación nombrará socios de honor a Juan Comino Pérez y Maribel Ramírez Madrid, en reconocimiento a su aportación al sector.

El delegado de Comercio, Valeriano Rosales, señaló que esta cita permite “apoyar el talento y la excelencia de los maestros artesanos”, reforzando el compromiso municipal con el emprendimiento y la creación de empleo de calidad.

Por su parte, Joaquín Feria, presidente de la asociación organizadora, invitó a toda la ciudadanía a acercarse al recinto para disfrutar de “trabajos hechos a mano que son muestra de la calidad y diversidad de la artesanía montillana”.

El Ayuntamiento de Montilla reitera su respaldo a esta iniciativa, que se consolida como una de las ferias artesanas más relevantes de la provincia y que contribuye a la proyección de la marca Montilla.