Llega la combinación del séptimo arte y el vino con el VI Festival de Microcine de Montilla

El cine vuelve a darse cita en una experiencia única en la Campiña Sur Cordobesa. El Teatro Garnelo ha acogido este lunes la presentación del Festival de Microcine de Montilla, que cumple su sexta edición de vida bajo la organización de la Asociación de Cine y Vino, y que un año más volverá a poner en valor el séptimo arte, maridándolo con los productos de la tierra, principalmente con el consumo de vino, para garantizar una simbiosis realmente singular.

En la presente edición, además de disfrutar de grandes cortometrajes, también se llevará a cabo un homenaje al humorista, productor y guionista Pepín Tré, conocido popularmente por su participación en programas televisivos como Ilustres Ignorantes o La Resistencia.

El evento se celebrará del 9 al 12 de octubre en diferentes enclaves significativas del municipio. En este sentido, la puesta en marcha oficial llegará ese citado miércoles, 9 de octubre, a partir de las 20:30, en la sede de ADEMO (Asociación de Empresarios de Montilla), entidad que se ha asociado con el festival en la presente edición para impulsar aún más la marca comercial local.

Esa jornada se proyectarán cinco cortometrajes, cada uno maridado con un vino de Bodegas Robles. Además, se presentarán tres obras finalistas del concurso nacional de cortometrajes, y se llevará el estreno del cortometraje rodado en Montilla, Mujer sin varón, protagonizado por Ángela Conde y Paloma Jiménez (Estoy Rara), dirigido por Dany Ruz y producido por Imprevisible Films.

Al día siguiente (20:30), el Festival se trasladará al Hotel Don Gonzalo, nuevamente con la proyección de cinco obras finalistas del concurso nacional de cortometrajes acompañados de cinco vinos de Montilla-Moriles, reafirmando el carácter competitivo y profesional del mismo. El penúltimo enclave cobrará protagonismo el viernes día 11 (20:30), en Bodegas Robles, con tres obras finalistas del concurso, así como el pase técnico de All you need is love, un cortometraje rodado en Montilla, escrito por Juan Carlos Rubio y dirigido por Dany Ruz. La jornada concluirá con la proyección del cortometraje Perla, de Ignacio Nacho.

La guinda del Festival en su programación llegará el sábado día 12 con la celebración de la Gala de Entrega de Premios, que tendrá lugar a partir de las 19:30 en el Teatro Garnelo. Ese día, se entregarán los reconocimientos del concurso de cortometrajes, se proyectarán tres cortos ganadores y se le otorgará el premio honorífico ‘Premio Isidoro Jimenez, una vida de cine’, al citado Pepín Tré. La gala estará presentada por el humorista y actor canario Abián Díaz y contará con la actuación musical de Pepe Bao.

Finalmente, otro de los grandes objetivos del evento es la formación de los jóvenes en el mundo del cine, por lo que a lo largo de los tres primeros días se llevarán a cabo diversas jornadas en el IES Emilio Canalejo Olmeda y en el IES Inca Garcilaso, impartidas por Olivia Lara, destacada profesional en el ámbito audiovisual, las cuales estarán enfocadas a la creación de cine y cortometrajes para los jóvenes de Montilla. El jueves 11 se realizará una proyección especial para estos jóvenes, así como a los miembros del centro Futuro Singular.

Rafael Llamas, alcalde de Montilla, ha hecho hincapié en la implicación de “todos los patrocinadores”, ya que “si no fuera por su colaboración, junto a la aportación del Ayuntamiento, sería muy difícil tener un festival como este que va creciendo en nuestro municipio”. Asimismo, ha resaltado que “en Montilla, la cultura va unida al vino”.

Por su parte, Dany Ruz, director del Festival, ha subrayado “el crecimiento” del mismo “edición tras edición, donde se van dando pasitos para consolidarlo como un evento de referencia en la provincia en el apartado cultural y turístico”. Igualmente, Ruz ha querido realzar la imagen de esta edición, realizada nuevamente por el diseñador gráfico montillano, Álex Graciano, y que a través de diversas palomas se intenta homenajear escenas icónicas de la historia cine.

Las inscripciones, que son gratuitas, pueden realizarse desde este mismo lunes en la web oficial del Festival de Microcine de Montilla

El VI Festival de Microcine cuenta con el apoyo del Ayuntamiento de Montilla. Entre los patrocinadores se encuentran Cannagin, Hotel Don Gonzalo y Bodegas Robles. Además, numerosas entidades colaboran en la realización del mismo, tales Casknolia, Rotulasur, Ademo, los institutos Inca Garcilaso y Emilio Canalejo Olmeda, Futuro Singular, Panadería Manuel Bellido e hijos, Supermercados Contreras, Manolín Mora, Aceites Juan Colín, Productos Monti y Ópalo.