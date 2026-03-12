Llega el IV Perol Motero de Moriles

El Moto Club Correcaminos Offroad organiza el IV Perol Motero y este año promete ser LEGENDARIO. los días 13 y 14 de marzo, prepárate para vivir dos días de pura pasión motera, convivencia y aventura. El PEROL MOTERO no es solo una ruta… ¡es una EXPERIENCIA para compartir con amigos y familia!.

Aun no nos hemos recuperado de la cita de Montemayor y el mundo motero toma el relevo para aprovechar el buen tiempo que tras tantos meses de agua y frio.

¿Qué te espera en este eventazo?

Track GPX

Bolsa de bienvenida

vituallamiento + comida

Zona de acampada

Camiseta oficial del evento

Sorteo de regalos

Concierto

…y un ambiente motero de 10, con muchísima participación y paisajes increíbles durante la ruta.

Habrá actividades para los más peques, sorpresas para las familias y, por supuesto, ¡una ruta brutal el sábado! Estamos afinando el track y revisando el roadbook para que disfrutes de un recorrido que te va a dejar con la boca abierta.

Además, contaremos con la presencia de grandes influencers moteros como omo Tresconocho, Corredera Adventure, Jesúsnmoto, Overland Granada, Marujas Offroad, Antonio Yébenes, El Pirata de Liverpool, listos para compartir esta aventura con todos vosotros. Todo ello en la Caseta Municipal, tendrá lugar una serie de interesantes actividades como tertulias, presentación de nuevas motos o la ruta de lagares con todos los participantes.

PROGRAMA IV PEROL

Viernes 13

18:00 – 12:00 apertura de las instalaciones y entrega de welcome bag.

20:00 inauguración del. IV PEROL a cargo de la directiva, autoridades e invitados. Dirigida por FER de Corredera Adventure.

21:45 Briefing a cargo de JESÚS MOTO

22:00 en adelante Fiesta con Dj

00:30 cierre de las instalaciones

Sábado 14

6:30 – 8:00 Apertura de las instalaciones y entrega de welcome bag

7:30 – 8:00 Gran salida de pilotos con Roadbook. ( entre la salida de pilotos con Roadbook y los que utilizaran el Track hay una parada de 30 minutos)

8:00 Salida pilotos con Track



14:00-16:00 hora prevista para la llegada de pilotos

16:00-18:00 comida

18:00- 19:00 gran sorteo de regalos

19:00 y hasta que el cuerpo aguante….. concierto con el grupo 12 pulgadas, Fiesta y Dj.

Una gran oportunidad para los amantes de las motos para compartir experiencias y conocimientos y ver las ultimas novedades del motor.