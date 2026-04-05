Las Sierras Subbéticas celebran su XX Semana de los Geoparques europeos

La Junta de Andalucía celebrará, del 11 al 19 de abril, la vigésima edición de la Semana de los Geoparques Europeos en el Espacio Natural de las Sierras Subbéticas. Así lo ha confirmado el delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente, Rafael Martínez, quien ha destacado que esta iniciativa tiene como objetivo “disfrutar del valioso patrimonio natural y cultural de las Sierras Subbéticas, acercarlo a la sociedad y dar a conocer la figura más reciente de la UNESCO: los Geoparques Mundiales”.

Durante nueve días se ofrecerán una docena de actividades completamente gratuitas y dirigidas a todos los públicos. El programa incluye exposiciones, visitas a lugares singulares, charlas, talleres y rutas de senderismo.

Martínez ha subrayado que “la Semana de los Geoparques Europeos es una ocasión para mostrar al resto de Andalucía y de España los valores naturales de este espacio protegido y las características de los municipios que lo integran”. Por ello, ha animado tanto a la población local como a visitantes a participar, destacando que el evento “busca acercar a la ciudadanía y a los agentes sociales la importante geodiversidad de este entorno”.

El delegado ha recordado que los geoparques desarrollan estrategias de conservación, divulgación y uso sostenible del patrimonio natural, y que esta semana temáticamente diseñada “pretende contribuir al desarrollo territorial de los municipios subbéticos mediante el geoturismo”.

La organización del evento refleja la coordinación entre administraciones públicas, centros educativos, universidades y entidades privadas. En su diseño han participado más de quince agentes, entre ellos empresas adheridas a la Carta Europea de Turismo Sostenible, la Marca Parque Natural y asociaciones culturales. Tal y como ha afirmado el delegado, “este proyecto es fruto del esfuerzo compartido entre administraciones, empresas y sociedad civil”. Por ello, se ha querido implicar a todos los actores del territorio.

Ecoturismo y experiencias que unen naturaleza y cultura

La programación arrancará con una jornada temática sobre el olivar y el cambio climático en Carcabuey. También se podrá disfrutar de senderos por parajes menos conocidos de la Subbética, como la Hoya de Priego de Córdoba.

La geoeducación, uno de los ejes de trabajo de los geoparques y eje estratégico de la UNESCO, estará muy presente con actividades destinadas a escolares, universitarios y personas con diversidad funcional. Se han previsto talleres sobre geología, joyería botánica, fósiles y elaboración de quesos. En este último participarán menores procedentes de los Centros de Justicia Juvenil de la provincia.

Entre las actividades incluidas en el programa se encuentran la actividad sobre aves en Carcabuey y la ruta de senderismo entre Doña Mencía y Zuheros organizada por la Diputación Provincial, que acercará el Aula del Geoparque a entidades de discapacitados de la comarca. Asimismo, son reseñables la charla sobre orientación laboral para estudiantes de geología, la visita de campo que hará al geoparque el alumnado de la asignatura de Gestión de Espacios Naturales Protegidos de la Universidad de Córdoba, así como la exposición “Andalucía: un paisaje de Biodiversidad”, organizada por la Asociación de Fotógrafos de Naturaleza de Córdoba y la Federación Andaluza de Fotografía, que estará expuesta en el Centro de Visitantes del Parque Natural y Geoparque.

Las 12 actividades se repartirán entre los municipios que integran el Espacio Natural. Algunas están dirigidas a colectivos concretos, mientras que otras estarán abiertas al público general. La mayoría de las actividades serán desarrolladas por empresas locales, especialmente aquellas integradas en la Marca ‘Parque Natural’ o en la Carta Europea de Turismo Sostenible. Además, el programa incluye acciones informativas específicas para empresas de restauración, alojamiento, ecoturismo y comercios de la zona.

Una semana con vocación europea

La Semana de los Geoparques en las Sierras Subbéticas se celebra desde 2006, coincidiendo con la incorporación del parque a las Redes Europea y Global de Geoparques, hoy bajo el paraguas de la UNESCO.

Esta red tiene como misión fomentar el desarrollo sostenible del territorio y la conservación del patrimonio natural, integrando elementos geológicos de relevancia internacional con una biodiversidad y cultura excepcionales.

El evento, que se celebra cada primavera, busca sensibilizar a la población sobre la importancia de conservar y difundir el patrimonio geológico, además de incluir actividades educativas y turísticas en estos espacios. Como ha reseñado el delegado, “es una oportunidad para que los municipios que integran el geoparque se vean reflejados como parte de una gran red europea y mundial, centrada en el uso sostenible de sus recursos y el beneficio de sus comunidades”.

Este año, además, se conmemora el 20º aniversario de la incorporación de las Sierras Subbéticas a la Red Mundial de Geoparques. Dos décadas de cooperación global que se articulan en torno a tres objetivos: conservar el patrimonio geológico y el planeta, educar en Ciencias de la Tierra y fomentar el desarrollo local sostenible.

Más información sobre la Semana de los Geoparques:

🔗 Agenda Ventana del Visitante

📞 Teléfono: 600 16 82 25

📧 Correo: geoparquesubbeticas.csma@juntadeandalucia.es

📱 Facebook: @pnsubbeticas