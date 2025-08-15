Las salidas de aceite de oliva alcanzan las cifras más altas de los últimos 10 años

La Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA) Córdoba informa de que las salidas de aceite de oliva han alcanzado las cifras más altas de los últimos diez años en un mes de julio a nivel nacional alcanzando las 147.000 toneladas, de las que más 15.000 son de importaciones, según se desprende de los datos aportados por la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA) a fecha de 31 de julio.

En cuanto a la producción acumulada, la cifra es de 1.415.326 toneladas, situándose las existencias en 513.414 toneladas, por lo que, si las salidas siguen en la misma línea que los meses anteriores, se llegará a inicios de la siguiente campaña con un enlace muy corto.

Asimismo, en cuanto a los datos de la provincia de Córdoba, las salidas de aceite de oliva de los últimos diez meses también han sido muy positivas, alcanzado las 276.291 toneladas y encontrándose las existencias finales en 48.176 toneladas.

Por otro lado, la organización agraria destacó la incertidumbre de cara a la próxima cosecha de aceituna debido a que, aunque la primavera fue muy lluviosa y la existencia de flor era abundante, las altas temperaturas de este verano han dañado al fruto de manera considerable.