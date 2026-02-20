Las lagunas y humedales de Córdoba alcanzan niveles de inundación inéditos en los últimos años

La Junta celebra en la Laguna de Zóñar el Día Mundial de los Humedales con escolares, en una jornada concebida para el aprendizaje, sensibilización y contacto directo con la naturaleza

El delegado territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente en la provincia de Córdoba, Rafael Martínez, ha presidido este lunes la celebración del Día Mundial de los Humedales en la Reserva Natural Laguna de Zóñar, después de que el evento tuviera que aplazarse el pasado 2 de febrero como consecuencia del temporal. En el acto han participado unos 25 estudiantes del IES Casiana Muñoz Tuñón, de Córdoba capital, en una jornada concebida como espacio de aprendizaje, sensibilización y contacto directo con uno de los enclaves naturales más valiosos del sur de la provincia.

La actividad se ha desarrollado en un contexto especialmente significativo, marcado por el excelente estado de inundación que presentan las lagunas y humedales cordobeses tras el tren de borrascas registrado en las últimas semanas. Unas condiciones hidrológicas que no se daban desde hacía años y que han permitido recuperar niveles de agua, superficies inundadas y profundidades que refuerzan la funcionalidad ecológica de estos ecosistemas estratégicos para la biodiversidad y la regulación hídrica.

En este escenario, la Laguna de Zóñar, ubicada en el término municipal de Aguilar de la Frontera, presenta una profundidad aproximada de 12 metros, con una lámina de agua que ha favorecido incluso la conexión progresiva con la Laguna del General, anexa a ella, que también se encuentra en proceso de llenado. Esta evolución se produce tras actuaciones recientes de retirada de tarajes que colonizaban el vaso de La laguna del General, ejecutadas hace apenas dos meses, y que han contribuido a mejorar su capacidad de inundación

La jornada ha combinado la visita educativa del alumnado con una reforestación participativa en fincas públicas del entorno, así como un recorrido guiado por los senderos de uso público, los observatorios de aves y el centro de visitantes de la Laguna de Zóñar, dinamizado por la empresa Nebur. Allí, los estudiantes han podido conocer de primera mano el funcionamiento de los humedales, su biodiversidad asociada y el papel que desempeñan en la mitigación de los efectos del cambio climático. En este marco, el delegado territorial ha subrayado que “la educación ambiental es una inversión de futuro” y ha destacado que la implicación de los jóvenes “refuerza el mensaje de corresponsabilidad en la conservación de estos espacios naturales”.

Más allá de Zóñar, el estado de inundación es generalizado en buena parte de la red de humedales de la provincia. En Aguilar de la Frontera, la Reserva Natural Laguna del Rincón ha comenzado a llenarse tras cuatro años prácticamente seca, alcanzando ya alrededor del 90% de su superficie inundada, con más de 2 metros de profundidad en las zonas más hondas. La Laguna de Santiago mantiene aproximadamente un 80% de su superficie con agua y una profundidad cercana a los 1,2 metros, mientras que la Laguna del Jarambel también presenta lámina de agua, con unos 20 centímetros de profundidad

En Puente Genil, la Reserva Natural Laguna de Tíscar se encuentra rebosando por su aliviadero, con más de dos metros de profundidad y la totalidad de su superficie inundada. La Laguna del Comandante, anexa, está igualmente llena y cumple una función clave como zona de recarga. A ello se suma la Laguna de los Arenales, que alcanza en torno al 80% de superficie inundada. En Lucena, las reservas naturales Laguna Amarga y Laguna Dulce presentan niveles elevados, con profundidades aproximadas de 2,5 y 1,5 metros respectivamente, mientras que la Laguna de los Jarales ha comenzado a recargarse tras varios años con escasa inundación. A estas se añaden numerosas lagunas del Inventario Andaluz de Humedales repartidas por municipios como Santaella, Montilla, Baena, Cabra o la propia Córdoba capital, muchas de ellas en niveles máximos de agua.

Este excelente comportamiento hidrológico se ve impulsado por un conjunto de actuaciones ejecutadas o en marcha en los últimos años por la Junta de Andalucía, orientadas a mejorar la capacidad de inundación, la calidad ecológica y el uso público de estos espacios protegidos.

Restauración

En este sentido, uno de los proyectos ya finalizados es el de Mejora de la Biodiversidad en Montes Públicos en las lagunas de Jarales, Tíscar y Zóñar, que ha contado con un presupuesto de 492.136 euros. Estas actuaciones han incluido plantaciones de especies autóctonas, eliminación de especies invasoras, restauración topográfica de los vasos de inundación y la recuperación de una salina tradicional en Tíscar.

De forma paralela, se encuentra en ejecución la primera fase del Proyecto de Restauración de Hábitats de Humedales en la Laguna Dulce, la Laguna de Zóñar y la Laguna de Santiago, adjudicado por 926.537 euros. Este proyecto contempla la retirada de sedimentos acumulados por procesos de colmatación, la recuperación de perfiles topográficos, la corrección de cárcavas y nuevas plantaciones con especies autóctonas.

Además, la Junta tiene prevista la puesta en marcha inminente de la segunda fase del Proyecto de Restauración de los Hábitats de Humedales de la provincia de Córdoba, con una inversión prevista de 2.243.257 euros en cinco reservas naturales: la Laguna del Conde o Salobral, Zóñar, Rincón, Amarga y Tíscar. Estos trabajos incluirán recuperaciones batimétricas, estudios hidrogeológicos, mejoras de hábitats para aves acuáticas, control de especies invasoras, correcciones hidrológicas y actuaciones en equipamientos de uso público, como pasarelas y observatorios.

Inversión

A estas actuaciones se suma la futura ejecución del proyecto LIFE Integrado de Restauración de Humedales, liderado por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, con una inversión global de 93 millones de euros en 12 comunidades autónomas durante diez años. En Andalucía, las intervenciones se concentrarán en la Laguna de Zóñar y la Laguna de Fuente de Piedra, con una inversión prevista de 1.081.329 euros en el caso de Zóñar. El proyecto permitirá avanzar en la restauración de hábitats, la lucha contra la erosión y las especies exóticas, la instalación de sensores automáticos para el seguimiento hidrológico y limnológico, así como en la mejora de la resiliencia frente al cambio climático. La Junta de Andalucía participa como socio colaborador en esta iniciativa, cuya ejecución ha sido ya aprobada y se encuentra en fase de redacción técnica

En paralelo, se están desarrollando actuaciones complementarias vinculadas al uso público y la conectividad ecológica, como la recuperación de la vía pecuaria Córdoba-Granada, coincidente con el Camino Mozárabe, a su paso por la Laguna del Salobral, en Luque. Este proyecto, adjudicado por 156.132 euros, se encuentra ejecutado en un 90%, a falta de los trabajos finales de remate y plantación.

Durante la jornada, Rafael Martínez ha destacado que “el actual estado de inundación ha evidenciado la eficacia de las actuaciones de restauración desarrolladas en los últimos años” y ha indicado que estos niveles “han reforzado la capacidad de las lagunas para albergar biodiversidad y cumplir su función ecológica”. Asimismo, ha señalado que la presencia del alumnado “ha permitido acercar la realidad de los humedales a las nuevas generaciones, fomentando una mirada respetuosa y comprometida con su conservación”.

También han asistido al acto el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Córdoba, Manuel Olmo; el presidente del Patronato Lagunas Sur de Córdoba, José Alfonso Gómez, así como Agentes Medioambientales y técnicos de la Delegación Territorial de Sostenibilidad y Medio Ambiente.