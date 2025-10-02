Montilla Abierta

Las cosas no se hacen solas y Dejan Huella te necesita

PorAntonio Galán

Oct 2, 2025 #Dejan huella

Mucho se ha escrito y dicho sobre el bienestar animal, sus derechos y nuestras obligaciones pero Dejan Huella te pide que salgas de la comodidad del sofá y te impliques, para que veas y sientas la realidad del dia a dia con animales enfermos, abandonados pero siempre buscadores de cariño.

El método CER (Captura-Esterilización-Retorno) es una estrategia ética y eficaz para controlar la población de gatos ferales (callejeros no sociables), que consiste en capturar los gatos, esterilizarlos y devolverlos a sus respectivas colonias. Además de detener el ciclo reproductivo, este método aporta beneficios como la disminución de peleas y marcajes, el cese de aullidos molestos y mejora la salud y calidad de vida de lo gatos. Por ello y debido a la Ley 7/2023, de protección de los derechos y el bienestar de los animales, hace que la aplicación del método CER sea obligatoria para todos los Ayuntamientos, que deben desarrollar protocolos y dotar de medidas como responsables que son para su correcta implementación en la gestión de las colonias felinas.

Con todo esto, un grupo muy escaso e insuficiente de personas voluntarias junto con los cuidadores de las colonias y sin apenas recursos (mucho de lo que se ha hecho últimamente hasta el momento ha sido de sus bolsillos, como castraciones, desparasitaciones, compra de jaulas y transportines), para controlar las colonias nos hemos unido, bajo la supervisión de la Protectora, para formar el Proyecto CER de Montilla.

Para recaudar algo y antes de que empiece de nuevo la época reproductiva y se descontrolen aún más las colonias, estamos sorteando una cesta de chocolates y dos cupones extra de Navidad por sólo 2 euros, las papeletas se pueden adquirir en el estanco de la Plaza de la Rosa o escribiendo a proyectocermontilla@gmail.com

También buscamos voluntarios para ayudar en las capturas y/o transporte al veterinario.

Jornada de convivencia vecinal de la AVV Pedro Ximénez

Para cualquier duda o aclaración también puedes visitar en stand en la Jornada de convivencia vecinal de la AVV Pedro Ximénez

Por Antonio Galán

