La Virgen de la Esperanza vuelve a La Rambla tras su restauración en el año de su centenario

La imagen de Nuestra Señora de la Esperanza, una de las devociones más arraigadas de La Rambla, ha regresado a su templo tras culminar el proceso de conservación y restauración al que ha sido sometida en los últimos meses. Su vuelta coincide además con una efeméride especialmente significativa, ya que este año 2026 se cumple el centenario de la realización de la imagen.

La escultura fue realizada en 1926 por el imaginero valenciano Venancio Marco Roch y desde entonces se ha convertido en uno de los principales referentes devocionales del municipio. La imagen recibe culto en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción y cada Miércoles Santo protagoniza uno de los momentos más esperados de la Semana Santa de La Rambla.

La restauración ha sido llevada a cabo por los restauradores Enrique Ortega y Rosa Cabello, especialistas en conservación del patrimonio histórico-artístico. La intervención ha sido posible gracias a las subvenciones de Patrimonio Cofrade 2025 de la Diputación Provincial de Córdoba, destinadas a la conservación y puesta en valor del patrimonio de las hermandades de la provincia.

Antes de iniciar los trabajos se realizó un estudio técnico completo de la talla para analizar su estado de conservación. La imagen presentaba diversos deterioros derivados del paso del tiempo y del uso devocional, como grietas en la madera, suciedad acumulada, depósitos de cera y pequeñas incisiones producidas por alfileres durante el proceso de vestir la imagen.

La intervención ha permitido consolidar la estructura de la escultura, limpiar la policromía, eliminar repintes y suciedad acumulada, reintegrar pequeñas pérdidas y aplicar tratamientos de protección que garantizan su correcta conservación.

Tras estos trabajos, la Virgen de la Esperanza vuelve a La Rambla recuperando su belleza y valor artístico, reafirmándose como uno de los principales símbolos religiosos, culturales y patrimoniales del municipio en el año en que se celebra el centenario de la imagen.

Con motivo de su regreso, la imagen permanecerá expuesta a la veneración de los fieles en la parroquia de Nuestra Señora de la Asunción, en horario de miércoles a viernes de 18.00 a 20.00 horas y sábado de 10.00 a 13.00 horas.

Los actos culminarán con una misa de acción de gracias el domingo 8 de marzo a las 12.00 horas, presidida por José Ángel Arévalo Erencia, párroco de La Rambla y consiliario de la hermandad.