Buenos resultados para el CD Tenis de Mesa La Rambla

En Segunda División Nacional el Natural Systems TM consigue pleno de victorias en su desplazamiento a Málaga. El equipo estuvo compuesto por Juan Pérez, Jose Luis Oña, Manuel Alcaide y Alfonso Jiménez.

El sábado por la tarde se enfrentó al Farmacia el Romeral-Embasur de Vélez Malaga. Victoria por 3-4 en un encuentro de locos. Comenzó con 3-0 en contra, los veleños ya se veían ganados, pero los de La Rambla apretaron los dientes y punto a punto hasta llegar al dobles y en el último set (10-12) le dieron la vuelta al marcador y la victoria para el equipo. Los puntos fueron conseguidos por Jose Luis Oña (1), Manuel Alcaide (1) y Alfonso Jiménez (1). El dobles fue conseguido por la pareja Manuel Alcaide y Alfonso Jiménez.

El domingo por la mañana se cosechó otra victoria por 3-4 ante el combinado de Benalmádena el Inpre Alsina. Encuentro diferente al de el día de ayer donde el equipo siempre estuvo arriba en el marcador asta último momento que el equipo benalmadense consiguió emparejarse con el equipo Rambleño, pero en el desempate con el dobles la pareja formada por Oña y Alcaide pudieron darle la victoria al equipo ganado por 3-1. Los puntos fueron conseguidos por Jose Luis Oña (2) y Manuel Alcaide (1).

Con estás dos victorias el equipo se sitúa quinto en la tabla a cuatro puntos del ascenso y a diez del descenso. Cada vez más cerca de permanecer un año más en la categoría de Segunda Nacional.

El la categoría de Superdivision Andaluza el equipo de Aceitunas el Cortijillo TM no tuvo su día y cayó con el líder el Safa Andujar-Ferreteria Reca por 4-2. El equipo estuvo compuesto por Francisco Alcaide, Víctor Lizana y Andrés Jimenez. Un gran encuentro se vivió de principio a fin, pese al comienzo del encuentro con un 3-0 en contra, el equipo de La Rambla nunca bajó los brazos asta el final. Los puntos fueron conseguidos por Francisco Alcaide (1) y Víctor Lizana (1). A destacar la actuación del montillano Francisco Alcaide que consiguió la victoria frente al invicto de la categoría Rafael Ruiz, un partido de infarto de principio a fin (2-3).

Y en la categoría de División Honor Andaluza el equipo de F. Urbano Cocinas y Baños TM consiguió una merecida y trabajada victoria por 4-2 ante el equipo TM Posadas. Siempre arriba en el marcador desde el comienzo del encuentro, pero hubo encuentros muy disputados, que el buen trabajo del equipo rambleño hizo que la victoria cayera de su lado. Los puntos fueron conseguidos por Gorka Gándara (2) y Juan Luis Pérez (2).

Con ello hay que destacar al trabajo tan profundo que está haciendo el club y sobre todo el entrenador y delegado de los equipos, Francisco Perez Córdoba, por su implicación y formación de sus jugadores, la gestion de grupo, que semanalmente trabaja duro con ellos para que se vea reflejado en los resultados semanales.