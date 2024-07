Ante las afirmaciones aparecidas en redes sociales y algún medio de información, por parte del representante sindical de la #CTA esta empresa, donde manifiesta que el Expediente de Regulación Temporal de Empleo [ERTE] que presentó la dirección de la empresa, fue apoyado por UGT; tenemos que decir que, UGT no presenta ni apoya ningún ERTE, simplemente cumple con la normativa de negociar las condiciones que pueden afectar a la plantilla durante el expediente.

Ante esta afirmación, desde UGT queremos explicar a todo el colectivo de trabajadores de TREICO, la verdad de los hechos que se están produciendo y las gestiones que desde UGT se han venido realizando, para garantizar el empleo y el futuro de la compañía.

Que en su día, la UGT defendió al actual delegado sindical de CTA, integrante de la UGT en ese momento, para que la empresa no le abriera expediente disciplinario debido a su carácter amenazador e irreverente con los compañeros que no compartían su forma de proceder, y por ese motivo la UGT le aconsejó que dejara la portavocía y se uniera como miembro de UGT a la Comisión Negociadora del Convenio Provincial del Metal, para afianzar su derechos sindicales; cosa que fue aceptada por el Sr. Lavado sin dudarlo, evitando con ello su posible revocación por parte de la plantilla.

Cuando se afirma por parte del Delegado Sindical de CTA, que la presentación del ERTE estaba apoyado por la UGT, se está mintiendo; ya que como dice en sus comentarios lo presenta la Nota informativa empresa, que es, quien tiene la potestad para ello y desde UGT lo que hacemos es negociar las condiciones de su aplicación. Por ese motivo, en cuanto tuvimos conocimiento del mismo, nos pusimos en contacto con todos los delegados de personal del grupo TREICO y les explicamos el procedimiento para negociarlo y que ellos tendrían siempre la última palabra. El Sr. Lavado, en esta reunión no expresa en ningún momento su oposición al ERTE, todo lo contrario, y afirma que si le van a pagar por no ir a trabajar mejor y así tendría más tiempo para practicar deporte.

Una vez que el Sr. Lavado, decide afiliarse a la CTA, aunque manteniendo el acta de delegado por UGT; los compañeros se sienten traicionados y promueven voluntariamente su revocación, acto administrativo que viene explicado con detalle en la normativa laboral y donde la UGT no tiene ninguna responsabilidad ni actuación. Por tanto, queda claro que la revocación la organizan y promueven los trabajadores de TREICO, cansados de su forma de actuar y de su comportamiento, como así quedó demostrado en el juicio con las declaraciones de todos ellos y donde el Juez en su auto de sentencia les dio la razón a la plantilla y validó el acto de revocación. También se falta a la verdad por parte Sr. Lavado, cuando se dice, que a la UGT no le interesan las elecciones sindicales por miedo a que gane la CTA; y le queremos explicar, que cuando pasan cuatro años de mandato, esos delegados ya no cuentan para la representatividad, ni de la mesa del convenio ni del sector. Por ese motivo UGT preaviso nuevamente las elecciones en TREICO. El Sr. Lavado se presenta en este nuevo proceso electoral por CTA y nuevamente pierde, saliendo elegido por mayoría el representante de UGT, y aquí sí tenemos actuación directa, ya que nuestro candidato recibió todo nuestro apoyo y logro el respaldo mayoritario de sus compañeros.

La semana del juicio por el conflicto colectivo promovido por CTA, para que se mantuviera el acuerdo de empresa; la UGT comunica a la dirección por escrito una semana antes, que no se presentará a juicio, ya que no pensábamos ir declarar. Esto fue determinante para que la

dirección de la empresa antes de la celebración del juicio aceptara el acuerdo, ya que nuestra declaración como UGT en el juicio, era determinante y esto hubiera perjudicado a los trabajadores de TREICO.

Por último, desde UGT queremos dejar absolutamente claro, que nunca negociamos a espaldas de los delegados de ninguna empresa, es más, todos tienen la autonomía y libertad suficientes para asumir o no las propuestas que como asesores, estamos obligados a realizar.



Javier Delgado Montoro

Sctº Sector Construcción y Materiales de Construcción. UGT-FICA Córdoba.