La soprano montillana Lucía Millán vuelve en el V Ciclo de Lírica

Este viernes 30 la Sala Orive de Córdoba será testigo de la actuación de la soprano montillana Lucía Millán que vuelve acompañada del tenor Aquiles Machado y el piano de Antonio López

Entrada libre hasta completar aforo

La quinta edición del Ciclo de Lírica está dedicada a la gran figura del insigne tenor cordobés recientemente fallecido Pedro Lavirgen, una de las más grandes voces dramáticas cordobesas y españolas a nivel mundial de todos los tiempos.

Lucía Millán, Soprano

Es vencedora del II premio de Certamen Internacional de Zarzuela en Las Palmas de Gran Canaria y el premio “Da Camera” en MalagaCrea con Harpevoix.

Su formación se desarrolla entre el Conservatorio Statale “Arrigo Boito” de Parma, Italia donde estudia con Adriana Cicogna y Carmen Santoro; y los Conservatorios de Córdoba y Málaga donde obtiene el Titulo Superior de Canto con Alicia Molina y M. Carmen Pérez Blanco, con excelentes expedientes en ambos centros.

Ha realizado el Master Oficial de Patrimonio Musical UGR, donde investiga sobre de la Tonadilla Escénica y sus figuras más relevantes, como la Caramba o Lorenza Correa.

Perfecciona su formación musical y actoral bajo la tutela de Damian Whiteley, Vincenzo Spatola, Mariella Devía, Ana Luisa Chova, Rubén Fernández Aguirre, Isabel Cámara, Miguel Cubero, Paul-Èmile Fourny, grandes maestros de canto, repertoristas, actores y directores escénicos respectivamente.

Su repertorio incluye, la grandes obras del oratorio y repertorio sinfónico, como la Sinfonía nª9 en re menor, Op 125 de Beethoven, Messiah HWV 56. Haendel, Oratorio de Nöel C. Saint-Saens o Carmina Burana, de C. Orff entre otras menos interpretadas, como el Requiem en Do menor MH 155, Michael Haydn, o The Missa in angustiis or Nelson Mass Hob. XXII/11

En Zarzuela, destaca en personajes como Marola en La Tabernera del Puerto de P. Sorozábal o Estrella de La Gitanilla de A. Reparaz y en Ópera, los roles de Giulietta en I Capuletti e I Montecchi de V. Bellini, Giulietta e Romeo de N. Vaccai, Adona en Elisir d’amore de G. Donizetti, Susana en Le nozze di Figaro de W. A. Mozart, Clorinda en Cenerentola de G. Rossini, Micaela o Frasquita en Carmen de G. Bizet, Musetta en La Boheme de G. Puccini, Inés en La Favorita de G. Donizetti, entre otros roles.

Ha sido dirigida por los Maestros, Christian Zacharias, José María Moreno, Antonello Allemandi, Marco Guidarini, Octavio Calleya, David García-Carmona, Salvador Vazquez y asistido a Master Class con Carlos Aragón, José Miguel Perez-Sierra, GianLuiggi Gelmetti y Alberto Zedda.

Aquiles Machado

Músico Español-Venezolano nacido en Barquisimeto. Inicio sus estudios en el Conservatorio Vicente Emilio Sojo de su ciudad natal, estudió cantó con el Maestro William Alvarado en el Conservatorio Simón Bolivar de Caracas y con el Maestro Alfredo Kraus en la Escuela Superior de Música Reina Sofia de Madrid.

Con más de 25 años de amplia carrera internacional los más prestigiosos teatros de Europa, America y Asía ha compartido escenario y trabajado junto destacadas figuras del ámbito musical internacional: Ricardo Muti, Daniel Barenboim, Sir Mark Elder, Ricardo Chailly, Placido Domingo, Gustavo Dudamel, Zubin Metha, James Conlon, Valery Gergiev, Rafael Frühbeck de Burgos, Jesús Lopez Cobos, Mstislav Rostropóvich son algunos de los nombres que forman parte de la larga lista de artistas con los que ha trabajado en su ya dilatada carrera.

Una amplia lista de grabaciones tanto discográficas como audiovisuales acompaña su trayectoria, ha transitado géneros muy diversos que van desde el folclore hasta la ópera lírica, pasando por la música de cámara, el oratorio y la música contemporánea.

Este Director Artístico de la asociación Amigos de la ópera de A Coruña, actualmente continua su actividad artística compaginándola con la dirección orquestal, la dirección de escena y la dirección artística de varios proyectos educativos europeos destinados a la formación musical y difusión de la Ópera en niños.