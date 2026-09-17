La segunda jornada de la LSA deja a Orphans Dynasty como protagonista y aprieta la clasificación

La Liga Speedsoft Andaluza llega a su meridiano con Orphans Dynasty al frente y una gran actuación de Crazy Joker

La segunda jornada disputada en Montilla, deja a Orphans Dynasty como líder destacado, seguido de Project Monkey y Crazy Joker. El equipo local confirma su progresión y se mete entre los tres mejores de la jornada.

La Liga Speedsoft Andaluza (LSA) celebró el pasado 12 de septiembre su segunda jornada de competición en las instalaciones de MontiAventura Speedsoft Arena, en Montilla, en una cita que volvió a reunir a equipos procedentes de distintos puntos de la Península y que sirvió para dejar prácticamente perfilada la clasificación de cara a la gran final del próximo 24 de octubre.

La jornada tuvo como principal protagonista a Orphans Dynasty, que volvió a demostrar su solidez y terminó en la primera posición con 30 puntos, después de completar una jornada perfecta con seis victorias en los seis encuentros disputados. El conjunto alcanzó además un espectacular balance de 152 puntos a favor por solo 18 en contra.

En segunda posición terminó Project Monkey, con 26 puntos, mientras que la tercera plaza fue para el equipo local Crazy Joker SpeedSoft, que firmó una de sus mejores actuaciones desde el inicio de la competición. Con 22 puntos, cuatro victorias y una diferencia de +48, el conjunto de Montilla confirma la evolución mostrada durante la temporada y se consolida entre los equipos de referencia de la competición.

El cuarto puesto de la jornada fue para Orphans Dynasty Cantera, con 18 puntos, seguido de Ecosport Granada, que sumó 14. En esta segunda jornada, S.D.I. y S.D.I. Academy no pudieron presentar sus equipos completos. S.D.I. no pudo comparecer por falta de jugadores disponibles, mientras que en el caso de S.D.I. Academy no llegó a producirse su participación. De acuerdo con la normativa de la competición, estas incomparecencias tuvieron su correspondiente efecto en los resultados de la jornada.

Uno de los duelos más destacados fue precisamente el enfrentamiento entre Orphans Dynasty y Project Monkey, resuelto por 17-10 a favor de Orphans, en un encuentro que reflejó el nivel de competitividad que está alcanzando la LSA.

A nivel individual, el reconocimiento de MVP de la jornada fue para Pecas, de Orphans Dynasty, premiando su actuación durante una jornada en la que su equipo volvió a mostrarse como uno de los grandes candidatos al título.

Orphans Dynasty mantiene el liderato

Con las dos jornadas ya disputadas, la clasificación general queda encabezada por Orphans Dynasty, con 55 puntos, seguido muy de cerca por Project Monkey, con 52. Crazy Joker SpeedSoft ocupa la tercera posición con 36 puntos, mientras que S.D.I. se sitúa cuarto con 34.

Por detrás aparecen S.D.I. Academy, con 26 puntos; Orphans Dynasty Cantera, con 24; y Ecosport Granada, con 22.

Todo queda, por tanto, pendiente de la última jornada, prevista para el 24 de octubre, en la que se decidirá la clasificación definitiva de esta temporada de la Liga Speedsoft Andaluza bajo el sistema Iberian Flag System (IFS).

La competición afrontará esa última cita con una clasificación abierta en varios de sus puestos y con especial atención a la lucha por la cabeza, donde Orphans Dynasty y Project Monkey llegan separados por únicamente tres puntos.

La LSA agradece nuevamente la participación de todos los equipos y jugadores, así como el trabajo del cuerpo arbitral, colaboradores y patrocinadores que hacen posible el desarrollo de la competición, que puede seguirse presencialmente en MontiAventura y también a través de las retransmisiones en directo de sus canales sociales.