Intercaza 2026 acoge este año la gala de los Premios Podenquero

Intercaza 2026, feria cinegética impulsada por la Diputación de Córdoba que celebra este año su vigésimo séptima edición, acogerá este año los Premios Podenquero, galardones que organiza Todomontería y que se entregarán en el transcurso de una gala que tendrá lugar el 17 de septiembre en el Palacio de la Merced, sede de la institución provincial.

El delegado de Desarrollo Económico, Promoción y Empleo de la Diputación, Félix Romero, ha destacado que “para la Diputación es una gran satisfacción traer a Córdoba la decimoquinta edición de unos premios que sirven para reconocer a las mejores monterías y organizaciones profesionales de caza de la temporada evaluando los resultados y el desarrollo de las jornadas celebradas”.

“Esta gala, que en anteriores ocasiones se ha celebrado en el marco de la feria FECIEX, en Badajoz, supone un reconocimiento a la trayectoria de Intercaza puesto que hablamos de un evento que se ha consolidado como referente en el calendario cinegético nacional”, ha manifestado Romero.

El también presidente del Instituto Provincial de Desarrollo Económico (Iprodeco) ha insistido en que “estos premios han ido evolucionando notablemente llegando a presentarse en 2025 unas 72 organizaciones, de las que 30 resultaron premiados, y analizándose unas 1.200 jornadas de caza”.

El formato de la gala Premios Podenquero incluye la entrega de galardones por categorías, homenajes especiales a colectivos o in memoriam y una degustación posterior de carnes de caza. Los premios se distribuyen en dos grandes bloques:

El primero comprende los Podenqueros de Honor , reconocimientos a personalidades, empresas e instituciones del sector en las categorías Señorío Montero, Tradiciones Monteras, Arte y Cultura, Juventud Montera, Rehala, Empresa del Año, Excelencia Montera, Distinción Especial y Personalidad Venatoria.

, reconocimientos a personalidades, empresas e instituciones del sector en las categorías Señorío Montero, Tradiciones Monteras, Arte y Cultura, Juventud Montera, Rehala, Empresa del Año, Excelencia Montera, Distinción Especial y Personalidad Venatoria. El segundo grupo son los Podenqueros por Categoría de Montería, que premian con estatuillas de bronce, plata y oro a las mejores monterías de venado, jabalí, gamo y muflón, tanto en la modalidad de caza abierta como en cercado, además de la categoría de mejor relación calidad-precio. A estos se suman los Premios Especiales a las Monterías Sociales o Solidarias, los Mejores Programas Monteros, la Montería del Año y la Organización Revelación.