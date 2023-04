La renta per cápita ha bajado 7,4 puntos desde 2009 y la renta disponible de los hogares, 6,6

Los salarios cada vez valen menos para las familias, pero también para el conjunto del país. Tras un leve repunte del porcentaje de aportación al PIB en 2020 por la situación socioeconómica tan particular, que redujo la riqueza en general, los salarios vuelven a perder fuerza con respecto a las rentas en el PIB nacional.

Así, los salarios suponen el 47,1 % de la riqueza, a niveles de 2012, en plena crisis. Desde que en 2010 se bajó del 50 %, los salarios no han recuperado el peso en el PIB. Esto también se nota en el PIB per cápita. Desde 2009, la renta per cápita ha perdido 7,4 puntos. Y, si nos fijamos en la renta disponible de los hogares, también se ha empobrecido: menos 6,6 puntos.

Son algunos de los datos del informe “¿Salarios para sobrevivir?”, elaborado por el Gabinete de Estudios de USO con motivo de la presentación del 1º de Mayo de USO en Zaragoza. Un 1º de Mayo que reivindicará la subida salarial precisamente con ese lema: “Salarios para sobrevivir”.

“Porque eso es lo que no queremos. Que trabajar y cobrar un salario por ello solo sirva para sobrevivir. Pedimos trabajos y salarios dignos para realizar una vida. Y ahora mismo no es lo que tenemos. Los hogares han perdido renta disponible, han perdido salarios… el salario medio pactado por convenio ha perdido 4,2 puntos en cuatro años con respecto al IPC. Si vemos la pérdida en relación a los costes laborales, parece menor, pero ahí están incluidos todos los grandes salarios fuera de convenio. Esto hace, por ejemplo, que el coste salarial medio sea de 1.846 euros, pero el más frecuente se quede en 1.450”, expone Joaquín Pérez,

secretario general de USO.

Además, analizando el cómo se cobra, también hay grandes diferencias. Por ejemplo, “en la industria, el precio de la hora de trabajo sigue siendo más alto que en servicios. Pero es ahí donde trabaja la inmensa mayoría de españoles, con lo que esta mayoría tiene salarios más bajos. Pero, además, no vale lo mismo una hora en jornada completa que en parcial. De hecho, la diferencia es abismal, 6 euros de media. Teniendo en cuenta lo mucho que se están troceando los contratos, con un gran aumento de jornadas parciales, y que estas son casi

siempre para las mujeres, un amplio sector de la población se empobrece aún que los demás”, subraya Pérez.

“Esto, a su vez, revierte en que después muchas pensiones sean para sobrevivir, no para vivir. Hablamos de un SMI de 1.080 euros, pero de que la pensión más frecuente es de 750 a 800 euros. Y sí, claro, la cobran el triple de mujeres que de hombres, mientras que en las más altas los hombres las sextuplican. Casi 6 millones de pensiones no llegan al SMI, el 59,4 % de todas. Salarios para vivir, pensiones para vivir, trabajos dignos para vivir”, reclama el secretario general de USO.