La Junta presenta a los alcaldes el Plan de Actuación en Caminos para reparar los daños causados por los últimos temporales

El delegado del Gobierno, Adolfo Molina, acompañado por el delegado de Agricultura, Pesca, Agua y Desarrollo Rural, Francisco Acosta, ha mantenido un encuentro con los alcaldes y responsables municipales de la provincia para presentar el Plan de Actuación en Caminos, una de las medidas incluidas en el Plan Andalucía Actúa, dotado, en un primer paquete de ayudas, con 1.780 millones de euros para paliar los efectos del encadenamiento de borrascas que afectó con especial intensidad al campo cordobés.

Molina ha subrayado que la Junta está “caminando al lado de los ayuntamientos y ayudándoles en la recuperación que necesita nuestra provincia después del río atmosférico y del enjambre de borrascas que vivimos”. El delegado ha recordado que los temporales causaron “muchos daños en muchos municipios, de manera importante en el campo cordobés”, motivo por el que el Gobierno andaluz ha puesto en marcha actuaciones urgentes y un paquete extraordinario de ayudas.

Durante la reunión, el delegado ha anunciado que “mañana se publicará el decreto para poder actuar en los caminos rurales, ya que ahora mismo hay muchos problemas en el sector primario para poder acceder a las explotaciones”.

Los ayuntamientos dispondrán de un plazo de cinco días para presentar los caminos que requieren intervención inmediata. Molina ha explicado que no se trata de subvenciones, sino de actuaciones directas de la Junta de Andalucía. El Gobierno andaluz ha detectado unos 125 kilómetros de caminos rurales con daños de consideración en la provincia, por lo que va a actuar directamente en esos caminos, llegando hasta 100.000 euros por kilómetro.

El delegado ha informado igualmente de que ya se ha adjudicado la intervención en vías pecuarias de titularidad autonómica, con una inversión de 2,5 millones de euros, para iniciar los trabajos de forma inmediata.

En materia de carreteras, Molina ha señalado que “de las 26 carreteras afectadas, se está actuando ya en el 100% de ellas, con una cuantía de 21 millones de euros”, gracias a los contratos de conservación ya vigentes.

Respecto al decreto de ayudas para la reparación de infraestructuras municipales, el delegado ha recordado que los ayuntamientos tienen hasta el próximo lunes para presentar los daños ocasionados en las fechas del temporal. Estas ayudas se enmarcan en una línea autonómica dotada con 35 millones de euros para Andalucía.

Una vez cerrado el plazo, la Delegación del Gobierno elaborará una memoria provincial que elevará a la Dirección de Emergencias, y posteriormente al Consejo de Gobierno, para aprobar el reparto por municipios.

Molina ha destacado que “lo importante es que las ayudas lleguen, que lleguen lo antes posible y que lleguen a quien de verdad ha tenido esos daños, para paliar la situación que hemos vivido”.

El delegado ha concluido afirmando que la prioridad del Gobierno andaluz es “la recuperación, vuelta a la normalidad de los servicios públicos y esenciales, y que podamos lo antes posible recuperar la normalidad en toda la provincia, de manera muy importante nuestra agricultura y nuestros caminos naturales”