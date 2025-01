Las instituciones académicas de Almería, Córdoba, Granada, Málaga

y Sevilla han captado el 46% de los 8M€ destinados por la Consejería

de Universidad a la convocatoria

Las iniciativas ofrecen soluciones en el campo de la agricultura o la

prevención de incendios y se realizarán de forma individual o en

colaboración con clústeres, centros tecnológicos o empresas

La Consejería de Universidad, Investigación e Innovación ha resuelto conceder a las

universidades públicas de Almería, Córdoba, Granada, Málaga y Sevilla 3,65 millones

de euros en ayudas para promover 16 proyectos de investigación industrial o de

desarrollo experimental que den respuesta al problema de la sequía que afecta a

Andalucía. Esa cuantía supone casi el 46% de los ocho millones destinados por la Junta

a esta convocatoria, que ha adjudicado los fondos a 30 entidades para la puesta en

marcha de 23 iniciativas.

De las 16 actuaciones asociadas a los campus universitarios, siete de ellas se

desarrollarán de forma individual y las nueve restantes se implementarán en

colaboración con otras universidades o con empresas, clústeres de innovación o centros

tecnológicos. Atendiendo a la naturaleza de los proyectos, diez proponen soluciones de

desarrollo experimental, que son las que implican trabajos basados en conocimientos

existentes obtenidos mediante investigación y/o experiencia práctica, y que se dirigen a

la fabricación de nuevos materiales, productos o dispositivos. También indagan en la

creación de nuevos procesos, sistemas y servicios o en la mejora sustancial de los ya

existentes. En cambio, los cinco trabajos restantes son investigaciones industriales, con

aplicación directa en los sectores productivos.

Asimismo, las medidas que contienen estos trabajos están encaminadas a ofrecer

soluciones, fundamentalmente, en el ámbito de la agricultura, la prevención de incendios

forestales, la reutilización de aguas residuales o la optimización del consumo en

viviendas.

De esa cuantía de 3,65 millones, la Universidad de Granada (UGR) ha obtenido el mayor

montante de subvenciones, con una partida de 912.703 euros, para llevar a cabo cuatro

iniciativas, de las que tres son de desarrollo experimental y se realizarán de manera

individual y la cuarta es de investigación industrial en colaboración con el clúster de

innovación ONTECH (Asociación Clúster Granada Plaza Tecnológica y Biotécnica).

El primero de estos trabajos plantea, en el ámbito de la agricultura, pesca, agua y

desarrollo rural, la reutilización de aguas residuales libres de contaminantes mediante

el desarrollo de microrreactores fotocatalíticos que combinan la impresión 3D con las

propiedades únicas activas bajo luz solar. El segundo tiene como propósito realizar una

guía eficaz de comunicación que permita generar hábitos medioambientalmente

sostenibles, tomando como base reacciones implícitas y objetivas relacionadas con la

persuasión y con el desarrollo de modelos de predicción de comportamientos, en lugar

de actitudes. La tercera propuesta de la UGR plantea aplicar tecnologías para la captura

y mejora de la calidad del agua basadas en nuevos materiales híbridos porosos, los

Metal-Organic Frameworks-MOFs. Por último, la cuarta actuación, cuya entidad

coordinadora es ONTECH, está dirigida al desarrollo y aplicación de biofertilizantes

basados en consorcios microbianos sociales resistentes a la sequía con incidencia

directa en la agricultura.

La Universidad de Málaga (UMA) ha sido la segunda institución por volumen de fondos,

con un aporte de 843.402 euros para tres trabajos, de los que uno tiene carácter

individual y dos se ejecutarán en régimen de cooperación. Todos proyectan una solución

de desarrollo experimental.

La actuación individual subvencionada a la UMA tiene como objetivo diseñar un sistema

de alerta temprana inteligente que contribuya a mejorar la gestión del agua subterránea

en captaciones de abastecimiento urbano. Para ello, se fabricará un prototipo capaz de

medir parámetros de control hidrogeológico a partir de un conjunto de sensores de bajo

coste. En cuanto a los proyectos mediante colaboración, uno de ellos, que se aplicará

junto con la Universidad de Córdoba (UCO), busca establecer un sistema de análisis y

gestión avanzada en el uso eficiente del agua de riego mediante gemelos digitales de

última generación. La otra, junto con el Instituto de Hortofruticultura Subtropical y

Mediterránea La Mayora del CSIC, aborda asegurar una producción sostenible de

frutales subtropicales en Andalucía, teniendo en cuenta que la disponibilidad de agua

de riego se ha reducido y que es necesario utilizar un recurso hídrico de peor calidad.

La Universidad de Córdoba (UCO) lidera la clasificación por número de iniciativas, que

se elevan a cinco, una individual y cuatro en colaboración con otras entidades, gracias

a una financiación de la Consejería de Universidad de 802.592 euros. De ese conjunto,

tres son investigaciones industriales y los otros dos implican un desarrollo experimental.

El primer proyecto, en el que interviene como coordinadora, contempla un servicio de

alerta y gestión de recursos hídricos ante situaciones de sequía con pronósticos

estacionales, mediante la definición e integración de un índice combinado de escasez

hídrica distribuido, como combinación de tres indicadores de sequía: meteorológica,

agronómica, hidrológica, más un cuarto ligado a calidad del agua.

En la modalidad de cooperación, llevará a cabo, junto a la UMA, una actuación de

gemelos digitales y sistemas predictivos para la gestión del agua en comunidades de

regantes, así como un sistema autómata de prevención, vigilancia y detección a tiempo

real tanto del nivel de estrés hídrico de la vegetación y riesgo de incendio, como de la

ocurrencia de un foco de calor anómalo. El modelo sería autónomo, alertando de los

umbrales de mortalidad de la vegetación y peligro de fuego y, verificando la alarma

mediante una red sensorial y vuelos programados de forma automática de vehículos

aéreos no tripulados. Este último trabajo lo pondrá en marcha junto a la empresa

Automatismos Itea.

También destaca el trabajo que investigará, en cooperación con el centro tecnológico

CETEMET y el centro IDAF, la resiliencia de la selvicultura eco-hidrológica frente a la

sequía y la mejora de los recursos hídricos. La quinta actuación, coordinada por el

clúster de innovación AEI Smart City Clúster, la desarrollará junto a CETEMET y la

empresa Proyectos Tecnológicos Sostenibles. Se encargará de optimizar el consumo

de agua en viviendas, áreas comunes de comunidades de vecinos, locales comerciales

o industriales permitiendo monitorizar puntos de consumo y detectar posibles fugas o

roturas, lo que generará alertas tempranas.

La Consejería de Universidad ha resuelto conceder a la Universidad de Sevilla (US)

incentivos por valor de 557.091 euros, que se emplearán en tres iniciativas, dos

investigaciones industriales y un trabajo de desarrollo experimental. En todos los casos

su participación es mediante la vinculación a otros socios. La iniciativa en la que

participa como coordinadora tiene como fin obtener una herramienta autónoma que

permita la toma de decisiones de riego deficitario en olivar. Para ello ha conformado un

consorcio con la empresa IG4-Agronomía y el Instituto de Recursos Naturales y

Agrobiología de Sevilla, del CSIC. En otro proyecto, la US aplicará, con las empresas

Cenit y Sensactive Technolog y bajo la coordinación de ONTEC, una tecnología basada

en inteligencia artificial para detectar en tiempo real la presencia de agentes biológicos

en aguas con el objetivo de usar aguas regeneradas.

Por último, la propuesta que este campus ha diseñado con las empresas Rovimática y

Soltel IT Solutions y el clúster de innovación ONTECH aplicará un sistema avanzado de

monitorización y gestión del estado hídrico y de la producción de los cultivos, que

posibilitará el uso de técnicas de riego deficitario controlado adaptando el suministro de

agua a las necesidades específicas en cada caso.

La Universidad de Almería tendrá la oportunidad de impulsar dos iniciativas de

desarrollo experimental con los 539.500 euros concedidos en la convocatoria. En ambos

casos liderará los trabajos, que indagarán en la regeneración de aguas residuales. La

primera de ellas ahonda en una nueva estrategia basada en el proceso cloro-foto-Fenton

solar, con la adición simultánea de peróxido de hidrógeno e hipoclorito de sodio. La

combinación de ambos oxidantes permite alcanzar el tratamiento del agua en un tiempo

más reducido que en otros procesos solares, evitando además la generación de

subproductos de la cloración. La segunda actuación está encaminada a mejorar el

rendimiento de los procesos de tratamiento de aguas residuales basados en microalgas.

Alternativas para 25 necesidades

Esta convocatoria establecía en sus bases que los participantes pudieran ofrecer

alternativas tecnológicas e innovadoras a alguna de las 25 necesidades identificadas

previamente por la Junta en seis áreas principales de intervención: agricultura, pesca,

agua y desarrollo rural; industria, energía y minas; sostenibilidad, medio ambiente y

economía azul; emergencias y protección civil; planificación del territorio y vivienda y

turismo, cultura y deporte.

Las 25 necesidades identificadas están incluidas en el ‘PLAnd SEQUÍA Andalucía’, una

plataforma de innovación colaborativa activada por la Consejería de Universidad en la

lucha contra la escasez de agua. Esta herramienta surgió para concretar las posibles

soluciones y canalizarlas hacia la Administración pública y al sistema productivo

andaluz. La iniciativa promueve la transferencia del conocimiento entre los distintos

agentes del sistema andaluz del conocimiento y el tejido empresarial y permite ganar en

eficacia, rapidez y efectividad en las investigaciones, productos y servicios en los que

se trabaja actualmente desde los distintos ámbitos.

Los fondos otorgados permitirán cubrir los costes de personal relacionados con los

investigadores, técnicos y demás personal auxiliar dedicados a estas actividades, los

gastos de instrumental y material, así como los desembolsos que conlleven la

adquisición de patentes o los servicios de consultoría, entre otros aspectos. Este

programa de ayudas cuenta con financiación europea a través del programa operativo

FEDER Andalucía 2021-2027 y recursos propios, diseñado en consonancia con las

directrices de la Estrategia de Investigación, Desarrollo e Innovación de Andalucía

(EIDIA) 2021-2027 y la Estrategia de Especialización Inteligente para la Sostenibilidad

de Andalucía, S4 Andalucía.

