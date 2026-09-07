La Junta impulsa la construcción de 23 nuevas viviendas protegidas en Aguilar de la Frontera

La consejera de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio, Rocío Díaz, ha visitado este miércoles el municipio de Aguilar de la Frontera (Córdoba) en el que ha anunciado que la Junta de Andalucía incentivará una promoción de 20 nuevas viviendas protegidas públicas en alquiler. Este respaldo, unido al ya existente en otro proyecto en el municipio, supondrá la construcción de 23 hogares y la movilización en su conjunto de 947.506 euros correspondientes al Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler y al Programa 6 (Plan Ecovivienda).

Rocío Díaz, acompañada por la alcaldesa de Aguilar de la Frontera, Francisca Herrador; la delegada territorial de Vivienda, Juventud y Ordenación del Territorio y Fomento y Movilidad, Carmen Granados, ha revisado de primera mano las localizaciones en las que se ubicarán estos futuros hogares, después de realizar una visita institucional al Ayuntamiento aguilarense.

En ella, Díaz ha destacado el rol que están desempeñando los ayuntamientos como administración más cercana y pegada al territorio. “Son los primeros en escuchar las necesidades de los vecinos. Por eso, desde la Junta de Andalucía tenemos meridianamente claro cuál es nuestro papel: debemos acompañar a los ayuntamientos y buscar hasta el último de los recursos necesarios para sacar adelante más vivienda asequible, más vivienda protegida. Ellos son unos promotores ideales”, ha precisado.

Este impulso del Gobierno andaluz se divide en dos intervenciones. La primera de ellas contempla la construcción de 20 alojamientos de régimen especial en la Plaza Teatro Español. El proyecto se concreta en el desarrollo de una veintena de alojamientos intergeneracionales, que combinan a mayores y a jóvenes en un mismo edificio. Estarán destinados al arrendamiento, a la cesión en uso o al disfrute temporal durante un plazo de al menos veinte años. El boceto de esta promoción plasma viviendas de superficie útil no superior a 45 metros cuadrados, con un 25% de ellas de hasta 70 metros cuadrados. Tendrán entre uno y dos dormitorios y las zonas comunes contarán con salas de talleres, de lectura, lavadero y sala de ocio y televisión.

El coste total de esta promoción se fija en 1.957.747,58 euros, de los que la Junta de Andalucía, a través del Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler, aportará 797.813 euros, entre fondos propios y procedentes del Gobierno de España. El resto de la cofinanciación la completa el Ayuntamiento de Aguilar de la Frontera.

El segundo de los proyectos se desarrollará sobre una parcela de la calle San Cristóbal. Se trata de 3 viviendas promovidas por la Diputación de Córdoba, cuyas obras se prevé que comiencen este mismo otoño después de que el pasado mes de julio se adjudicara un nuevo contrato tras la resolución del anterior. A esta iniciativa la Junta de Andalucía contribuirá con 149.693 euros en virtud del Programa 6 (Plan Ecovivienda).

“Construir vivienda no es solo poner ladrillos. Es superar trabas, es coordinación entre actores, entre administraciones y es, sobre todo, ir de la mano con los vecinos. El compromiso con la provincia de Córdoba se traduce en hechos”, ha destacado la consejera.

En este sentido, Díaz ha resaltado el empeño de la Junta de Andalucía en aumentar el parque público de viviendas y en la construcción de nuevos hogares que permitan la emancipación de familias y jóvenes. “En esta nueva etapa, Andalucía va a multiplicar por seis la dotación económica destinada a las políticas de vivienda con respecto al anterior plan de vivienda del Gobierno de España a las comunidades. Esta no es solo una gran cifra; es una apuesta histórica que nos va a permitir impulsar nuevas promociones protegidas, ha detallado.

FPA y Programa 6, herramientas de desarrollo

Dos de los principales instrumentos de esta política de impulso son el Programa de Fomento del Parque de Viviendas Protegidas en Alquiler, que concede subvenciones a promotores públicos y privados para actuaciones de nueva construcción, rehabilitación o reanudación de promociones destinadas al alquiler o la cesión de uso y el Programa 6 de Ecovivienda, consistente en ayudas a promotores públicos y privados, en suelo público, para la construcción de viviendas para alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

Sendas iniciativas, junto a las subvenciones que articulan, hacen posible la ejecución de promociones que, de depender únicamente de fondos privados, resultarían inviables si deben conservar tarifas protegidas.

El resultado acumulado del despliegue de ambas alcanza los 316 millones de euros y alcanza unas 6.649 viviendas en distintas fase de desarrollo.