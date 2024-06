La huelga de ambulancias aplazada a Septiembre

El miércoles los dos Comités de Huelga mantuvimos reunión con la Empresa SSG adjudicataria del Transporte Sanitario en la Provincia de Córdoba, en la sede del SERCLA, con objeto de establecer la negociación sobre la relación de motivos objeto de la convocatoria de huelga.

Lo que pudimos ver allí, es puro teatro por parte del representante de la Empresa. Este Sr. que lleva más de un año y medio la Empresa SSG prestando el servicio, en esta provincia, todavía no se ha enterado que no se le entrega las copias básicas de los contratos a los representantes de los trabajadores, o que la Empresa no se reúne con los representantes de los trabajadores.

El descaro mayor, es cuando afirma que está dispuesto a ir de la mano con los representantes de los trabajadores para pedirle que pague la tercera paga. Cuando quién tiene el vínculo laboral y la obligación de cumplir con el convenio para con los trabajadores es la Empresa. Todo lo demás son maniobras de distracción, que son en las que ha entrado el CSIF y los demás agentes sociales.

La Empresa no nos sorprendió, en el sentido de su tenacidad para cumplir con sus objetivos, es decir, no pagar a los trabajadores lo que debe, no cumplir con el convenio colectivo en el que están incluidos todos los puntos que se trataron y el Estatuto de los Trabajadores, lo que es de obligado cumplimiento, así como incumplir con los derechos de información de los trabajadores.

El acuerdo del SERCLA fue: “aplazar la huelga hasta septiembre para que la Empresa cumpla con lo que tenía que haber cumplido desde el primer momento…”, ata de pies y manos a los trabajadores y a C.T.A. en las acciones judiciales que estamos llevando a cabo, el aplazamiento de la huelga para septiembre (así se enfrían los ánimos), paraliza cualquier procedimiento de los que teníamos intención de iniciar.

Como lo de impugnar el intrusismo de subir a por los pacientes, la asignación de servicios no urgentes sabiendo que no nos da tiempo a realizarlos, la falta del calendario anual, las guardias localizadas, el importe de las horas extraordinarias, los solapamientos de descanso intersemanal y las vacaciones, etc…Todo eso teníamos para hacer conflicto colectivo, pero todo queda paralizado por el acuerdo al que llegaron ayer ambos comités de empresa con la oposición de C.T.A. que dijimos de continuar con la huelga.

La convocatoria de la Huelga de la que por voluntad propia se ha encargado el CSIF ya estaba abocado al fracaso porque el CSIF tiene promovido en la Audiencia Nacional un Laudo sobre la aplicación de los tiempos de trabajo, y si hay un pendiente un laudo, sobre esos asuntos no se puede hacer huelga. Al igual que introdujo en la convocatoria asuntos judicializados como la tercera paga, y al estar judicializado no puede ser motivo de la huelga. Eso los servicios jurídicos del CSIF lo deben de saber. Es decir, nos han llevado a que la huelga pudiera ser declarada ilegal, tal y como amenazo el representante de la Empresa.

C.T.A. voto en contra del aplazamiento y del acuerdo de ayer en el SERCLA, porque entendemos que ese SERCLA y esta convocatoria de HUELGA han servido una vez más para atar de pies y de manos a los trabajadores.

Por eso C.T.A. se opuso a la desconvocatoria de HUELGA si bien habría que haber clasificado adecuadamente los motivos de la HUELGA para que no se nos declara ilegal.

C.T.A. no dará ni un paso atrás en la lucha en defensa de los intereses de la Clase Trabajadora y de los trabajadores del Transporte Sanitario de la provincia de Córdoba. Y hacemos un llamamiento a todos los compañeros y compañeras para que no caigan en el desanimo, que es lo que pretende la Patronal y esos seudosindicatos.

SIN LUCHA NO HAY DERECHOS.

C.T.A.