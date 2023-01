La Fundación Don Bosco da un futuro a chicos que no lo tienen

Antonio Alférez Luque, Coordinador del programa de emancipación juvenil “Buzzeti” de la Fundación Don Bosco de Córdoba y sus chicos nos dieron una lección de humildad y esfuerzo por dar un futuro a los que lo tienen.

Emocionados y admirados salimos el pasado jueves de la labor que desde el programa de emancipación juvenil “Buzzeti” de la Fundación Don Bosco de Córdoba se está haciendo con los jóvenes inmigrantes que sufren tras la mayoría de edad, al formar parte de esas personas que sufren el sinhogarismo.

Cuando hablamos de personas sin hogar o en situación de sinhogarismo nos referimos,

utilizando la definición de FEANTSA (European Federation of National Organisations

Working with the Homeless), a «personas que no pueden acceder o conservar un

alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente y que proporcione

un marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras

sociales, o bien porque presentan dificultades personales para llevar una vida

autónoma”.

La palabra sinhogarismo nombra un fenómeno social en el que colisionan factores

individuales propios de cada persona afectada pero también factores estructurales y que

tiene su origen en causas políticas, sociales y económicas que obstaculizan (o impiden)

el acceso a la vivienda y a un empleo.

Durante la charla/conferencia organizada por la AA.AA. Don Bosco de Montilla, tuvimos el privilegio de oír en primera persona, sus experiencias y como les cambio la vida el paso por la fundación Don Bosco

Según el recuento realizado en Córdoba a finales de 2022 por parte de las diferentes

entidades de la red Cohabita hay actualmente contabilizadas 369 personas en situación

de sinhogarismo (307 en 2021), 200 de ellas viven en los recursos habitacionales de

emergencia de la ciudad (Pisos de la red EAPN, Fundación Don Bosco, Hogar sí, las

casas de acogida del Ayuntamiento y Cáritas) y otras 169 duermen cada día en la calle.

Lo que crece de forma preocupante es la cifra de jóvenes y adolescentes sin hogar, por las dificultades de acceso al empleo y la vivienda y la falta de respuesta a los menores extutelados, que en Córdoba siguen a la espera de que el Ayuntamiento ponga en marcha el espacio habilitado junto a la casa de acogida municipal. El 21,7% son jóvenes de entre 18 y 29 años.

El legado de Don Bosco sigue vivo 135 años después de su muerte.

Antonio Galán