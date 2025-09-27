La digitalización como motor clave del empleo y la competitividad empresarial

La delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, participó ayer en La Rambla en un almuerzo empresarial organizado por el Ayuntamiento del municipio y la empresa APPSSUR, centrado en el papel de la digitalización como herramienta de crecimiento económico y creación de empleo.

Durante su intervención, la responsable territorial ha subrayado que «la digitalización es ya una necesidad para todos los negocios, sin importar el sector en el que se encuentren», y ha agradecido a los organizadores por promover un encuentro que «pone de manifiesto una realidad irrefutable».

Desde la Junta de Andalucía, ha afirmado, «no podemos estar más de acuerdo con esta visión», y ha recordado que desde la Consejería de Empleo se viene trabajando intensamente para impulsar la transformación digital en todos los sectores, especialmente el comercio, con convocatorias de ayudas específicas.

Uno de los ejes principales de este impulso es la Formación Profesional para el Empleo, donde se desarrollan programas orientados a dotar a personas desempleadas y ocupadas de competencias digitales avanzadas, incluyendo inteligencia artificial, big data, ciberseguridad o marketing digital.

«Para que este avance digital sea efectivo, es imprescindible invertir en la formación de competencias digitales en los desempleados», ha señalado Gálvez, quien ha insistido en que “esto no solo mejora su empleabilidad, sino que permite a las empresas contar con profesionales cualificados para liderar su transformación digital».

La delegada ha recalcado que la digitalización no es solo una herramienta de modernización, sino también un gran nicho de empleo presente y futuro, «los empleos digitales seguirán en aumento, y por eso, la formación continua se convierte en un pilar estratégico para un desarrollo sostenible y competitivo».

En esta línea, ha anunciado que la última convocatoria de cursos lanzada por la Consejería de Empleo incluye acciones dirigidas tanto a desempleados como a trabajadores en activo, con el objetivo de no dejar a nadie atrás en esta transición.

Finalmente, ha animado a los empresarios y emprendedores a aprovechar las oportunidades que brinda la digitalización.

El acto ha incluido también la exposición de casos reales de empresas locales que han logrado una exitosa transformación digital, sirviendo como ejemplo e inspiración para el tejido empresarial de la comarca.