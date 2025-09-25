30.000 euros en Bonos de Comercio para impulsar la actividad local

La campaña arranca el próximo lunes 29 de septiembre y contará con 2.000 bonos disponibles en su primera oleada, que los ciudadanos podrán conseguir a través de la aplicación “Compra con Ademo”, disponible para iPhone y Android.

El Ayuntamiento de Montilla, en colaboración con ADEMO, ha lanzado la sexta edición de la campaña de Bonos de Comercio, destinada a fomentar la compra en los establecimientos locales y ofrecer un incentivo económico directo a los ciudadanos. La iniciativa contará este año con una dotación total de 30.000 euros, repartida en dos oleadas de 15.000 euros cada una.

Durante la rueda de prensa, Valeriano Rosales destacó que los bonos suponen “una ayuda directa a la ciudadanía y un impulso al comercio local, fomentando que los clientes fidelicen sus compras en Montilla”. Además, apuntó que “la campaña apuesta por la digitalización”, mediante la aplicación “Compra con Ademo”, disponible en App Store y Play Store, que permite a los usuarios acceder a los bonos de forma rápida y en cualquier momento del día.

Por su parte, Ana Jiménez, representante de ADEMO, destacó la importancia de la campaña para apoyar al comercio local y facilitar el acceso de los ciudadanos a descuentos directos. “Comenzamos esta primera oleada de 15.000 euros, que se traduce en 1.000 bonos de 5 euros y 1.000 bonos de 10 euros, puestos a disposición de la ciudadanía a partir del lunes 29 de septiembre y disponibles hasta que se agoten”, explicó.

Cada ciudadano podrá disponer de un bono de 5 euros y otro de 10 euros, que se pueden canjear en cualquier comercio de Montilla adherido a la campaña.

Para facilitar la participación, se habilitarán mesas informativas en el Ayuntamiento los días previos y el mismo lunes de 10:00 a 13:00 horas, donde los ciudadanos y comerciantes podrán resolver cualquier duda sobre la campaña y el uso de la aplicación (Comprar con Ademo).

Con esta iniciativa, el Ayuntamiento de Montilla reafirma su compromiso con el comercio local, apoyando a autónomos y pequeñas empresas, y promoviendo la dinamización de la economía local a través de medidas que beneficien tanto a comerciantes como a consumidores.