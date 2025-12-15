La Consejería de Sanidad y los sindicatos acuerdan un Pacto de Bolsa para la contratación de personal

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que el Servicio Andaluz de Salud (SAS) y todas las organizaciones sindicales presentes en la Mesa Sectorial de Sanidad, SATSE, SMA-F, CSIF, CCOO y UGT, han alcanzado un acuerdo “histórico” para la aprobación de un nuevo Pacto de Bolsa.

El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha agradecido el intenso trabajo negociador y la voluntad de las organizaciones sindicales por llegar a un acuerdo, aprobado por unanimidad, subrayando que “Andalucía necesitaba un sistema de bolsa más ágil, más transparente y más justo”, tras años en los que el modelo vigente “había acumulado complejidad, excepciones y parches que generaban inseguridad y una elevada carga administrativa”.

Para Antonio Sanz, este acuerdo tiene un impacto positivo para el conjunto del sistema, ya que supone “más claridad, más equidad y menos carga administrativa para los profesionales; más capacidad de planificación y menos improvisación para los centros y una atención más continua y un uso más eficiente de los recursos públicos para la ciudadanía”.

Según ha explicado, el nuevo pacto “ordena, simplifica y da seguridad a los profesionales, a los equipos directivos y al propio sistema sanitario”, y no supone un cambio puntual, sino “una mejora estructural que beneficia a todo el sistema público de salud”. Entre las novedades que aporta este nuevo modelo, Sanz ha destacado que los Especialistas Internos Residentes (EIR), tanto de medicina (MIR) como de enfermería, entrarán automáticamente en bolsa una vez finalizada su residencia.

El consejero ha recordado que el modelo anterior se apoyaba en un pacto firmado en 2005, vigente desde 2008 y denunciado en 2013 por la propia Administración por no responder a las necesidades reales del sistema que regula el sistema de selección de personal estatutario temporal en el sistema sanitario público andaluz. “Durante años se mantuvo prorrogado, con normas pensadas para otra realidad y apoyado en un sistema de información claramente obsoleto”, ha señalado.

Nueva etapa en Sanidad

El titular de Sanidad ha destacado que el acuerdo alcanzado confirma el inicio de una nueva etapa de entendimiento con las organizaciones sindicales, en la que se enmarca también el reciente acuerdo del Plan de Igualdad, aprobado por unanimidad. “Cumplimos así el compromiso adquirido en el Debate General sobre la Sanidad nada más llegar. Es el comienzo de un camino que permitirá seguir avanzando con nuevos y buenos acuerdos en el ámbito sanitario”, ha añadido.

En este sentido, Sanz ha destacado que el Gobierno andaluz tuvo que abordar previamente la modernización tecnológica del SAS. “Dotamos al sistema de una plataforma digital más robusta, transparente y segura, pero era evidente que cambiar solo la herramienta, sin cambiar las reglas, no resolvía el problema de fondo”, ha afirmado. “Teníamos una herramienta nueva con normas antiguas, y era imprescindible actualizar el pacto”.

El nuevo acuerdo introduce una Bolsa Única, abierta y permanentemente actualizable, con reglas comunes y conocidas para todos los profesionales. “Cada profesional sabe dónde está, por qué está ahí y qué puede hacer para mejorar su posición”, ha destacado el consejero, que ha puesto en valor la previsibilidad y la equidad del nuevo modelo.

Asimismo, el pacto refuerza la agilidad en la contratación, especialmente relevante para sustituciones, coberturas urgentes y especialidades deficitarias. “Ganar velocidad no significa perder garantías; significa organizar mejor el sistema sin renunciar a los principios de igualdad, mérito y capacidad”, ha subrayado Sanz.

El nuevo marco también incorpora mecanismos de transparencia real y seguimiento continuo, con información periódica y datos accesibles sobre el funcionamiento de las bolsas. “Este pacto pone luz donde antes había demasiadas zonas grises”, ha señalado el consejero.

Otra de las novedades relevantes es la regulación clara del uso del censo y de las bolsas extraordinarias para hacer frente a la escasez estructural de profesionales. “No miramos para otro lado ante la escasez; la gestionamos con reglas claras, evitando improvisaciones en los centros”, ha afirmado.

El pacto incorpora además medidas específicas de protección para personas en situaciones especialmente delicadas, como víctimas de violencia de género, agresiones, acoso o personas con discapacidad. “El sistema no es neutro: protege a quien más lo necesita”, ha indicado Sanz.

Antonio Sanz ha querido agradecer expresamente “el esfuerzo, el diálogo y la responsabilidad compartida de las organizaciones sindicales y del equipo técnico del Servicio Andaluz de Salud”, subrayando que “ha sido una negociación compleja, pero necesaria, para dar estabilidad y mejorar el funcionamiento del SAS”.

“Hoy la sanidad pública andaluza da un paso adelante con un objetivo claro: que el SAS funcione mejor cada día, para quienes trabajan en él y para quienes confían en él”, ha concluido.