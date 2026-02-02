Tras 40 años de uso y disfrute, el PSOE e IU de la Diputación de Córdoba no se deben haber enterado aun que la cesión de espacios públicos está sujeta al reglamento interno y pide respeto a la normativa, ya que al ser publico es de todos y no como decía Carmen Calvo, ex muchas cosas, el dinero público no es de nadie.

La vicepresidenta segunda de la Diputación de Córdoba, Marta Siles, ha recordado hoy que la cesión de espacios está sujeta al reglamento interno y ha pedido a los diferentes grupos provinciales que entiendan la importancia de respetar la normativa. Siles se ha referido en concreto a la resolución desestimatoria de uso del Salón de Actos de la institución que se realizó la pasada semana a una propuesta de los grupos provinciales de PSOE y de IU, aclarando que “en ningún caso se trata de una decisión arbitraria o discrecional”. Siles ha explicado que la resolución adoptada se fundamenta en un informe jurídico redactado por la propia Diputación, que analiza la solicitud presentada por ambos grupos políticos y que sirve de base al decreto de respuesta emitido.

Según ha detallado la vicepresidenta segunda, dicho informe pone de manifiesto diversos defectos formales y de fondo en la solicitud, en relación con las exigencias establecidas en el régimen interior de la Diputación.

Entre ellos, se señala la falta de concreción en aspectos esenciales como las condiciones de seguridad, el horario de utilización del espacio o la justificación de una finalidad institucional, cultural o análoga, requisito imprescindible para que un grupo político pueda disponer de un espacio distinto al que ya tiene asignado para el desarrollo de su labor institucional ordinaria. Asimismo, Marta Siles ha subrayado que la finalidad del acto no figuraba en ningún momento en la solicitud registrada, lo que impide su valoración conforme a la normativa vigente.

El informe jurídico también tiene en cuenta antecedentes relevantes, recordando que en gobiernos anteriores ya se han producido resoluciones desestimatorias cuando se han solicitado por los grupos usos de espacios fuera de los ámbitos establecidos. Igualmente, y durante el actual mandato, se han producido otras situaciones más graves en las que el espacio cedido terminó utilizándose para una finalidad distinta y protagonizada por una entidad diferente a la solicitante, generando problemas de control, seguridad e inseguridad jurídica para la institución.

“Estos precedentes obligan a ser especialmente rigurosos en la aplicación de la normativa, precisamente para garantizar la igualdad de trato, la seguridad y el correcto uso de los espacios públicos”, ha señalado Siles. Por último, la vicepresidenta segunda ha pedido a los grupos provinciales que “respeten la normativa interna de la Diputación de Córdoba”. “La Diputación actúa con criterios técnicos, jurídicos y objetivos”, ha concluido.

La ley del embudo

Hace no mucho esta casa pidió hacer una entrevista en el interior del Castillo de Montilla a un reconocido novillero local, cosa que me fue denegada por parte de la Concejala de Cultura por no haberla pedido en tiempo y forma.

Jamás se me ocurriría pensar que hay una mano negra tan perversa, ruin y rencorosa capaz de albergar tanto odio hacia esta casa como para impedirnos asistir a cualquier acto o echarnos por tierra cualquier actividad que organizáramos.

Eso no cabe en una democracia, mas bien es digno de cualquier narcisista fascista egocéntrico que gracias a Dios, no es el caso.