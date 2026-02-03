El XXI Ciclo ‘Vive el Flamenco’ traerá con seis actuaciones entre febrero y mayo

El Ayuntamiento de Montilla ha presentado el cartel del XXI Ciclo Vive el Flamenco, una cita cultural ya consolidada en la agenda municipal que volverá a reunir a destacadas figuras del cante, el toque y el baile flamenco a lo largo de seis actuaciones programadas entre los meses de febrero y mayo.

La inauguración del ciclo tendrá lugar el viernes 6 de febrero, a las 21:00 horas, en la Peña Cultural Flamenca El Lucero, escenario habitual de este programa que alcanza en esta edición su vigésimo primera convocatoria, reafirmando su trayectoria y su papel como espacio de referencia para el flamenco en Montilla.

El ciclo está organizado por el Ayuntamiento de Montilla, a través de las áreas de Cultura y Turismo, en coordinación con la Peña Cultural Flamenca El Lucero, y contará con entrada libre hasta completar aforo.

La concejala de Cultura, Soledad Raya, ha destacado que “el ciclo Vive el Flamenco ha alcanzado una madurez importante tras más de veinte años de recorrido, consolidándose como una propuesta cultural de calidad que cuenta con el respaldo del público montillano”. En este sentido, la edil ha felicitado a la Peña Cultural Flamenca El Lucero y a su presidente por “el excelente cartel artístico de esta edición” y ha subrayado que “desde el Ayuntamiento de Montilla seguimos apostando de forma decidida por el flamenco como patrimonio cultural inmaterial de la humanidad”.

Por su parte, el presidente de la Peña Cultural Flamenca El Lucero, Salvador Córdoba, ha agradecido la colaboración municipal y ha recordado que este ciclo nació “con la idea de dar oportunidades a artistas jóvenes y servir de plataforma para nuevas trayectorias flamencas”, una finalidad que, según ha señalado, “se ha cumplido ampliamente a lo largo de estos 21 años”.

El programa del XXI Ciclo Vive el Flamenco es el siguiente:

Viernes 6 de febrero , 21:00 horas. Peña Cultural Flamenca El Lucero.

Al cante: El Turry. Al toque: Marcos de Silvia.

Viernes 20 de febrero , 21:00 horas. Peña Cultural Flamenca El Lucero.

Al cante: Joselete de Linares. Al toque: Julio Romero.

Viernes 6 de marzo , 21:00 horas. Peña Cultural Flamenca El Lucero.

Al cante: Ana Jiménez. Al toque: Chaparro de Córdoba.

Viernes 8 de mayo , 21:00 horas. Peña Cultural Flamenca El Lucero.

Al cante: Sara Déniz. Al toque: José Tomás.

Viernes 15 de mayo , 21:00 horas. Peña Cultural Flamenca El Lucero.

Al cante: Jesús León. Al toque: Niño Selu.

Domingo 24 de mayo, 13:30 horas. Patio del Ayuntamiento.

Al cante: Manuel Párraga. Al toque: David Navarro.

Al baile: Patricia Baena.

Percusión: Manuel Montilla.

Desde el área de Turismo, el concejal Adrián Lapsley ha puesto en valor la dimensión turística del ciclo, señalando que “la agenda cultural de Montilla es un recurso turístico fundamental y el flamenco constituye uno de los pilares de esa oferta durante todo el año”. En este sentido, ha destacado que “vivir el flamenco en espacios como la Peña Cultural Flamenca El Lucero o el propio Ayuntamiento ofrece una experiencia auténtica tanto a la ciudadanía como a quienes nos visitan”.

El XXI Ciclo Vive el Flamenco refuerza así el compromiso del Ayuntamiento de Montilla con la promoción y difusión del flamenco, integrándolo como elemento clave de la programación cultural y turística de la ciudad.