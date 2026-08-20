La campaña arqueológica saca a la luz restos de una nueva fortificación anterior al Castillo de Dos Hermanas

La campaña arqueológica en el Castillo de Dos Hermanas (Montemayor, Córdoba) saca a la luz restos de una nueva fortificación anterior al castillo medieval.

Hace ya más de diez años que el Ayuntamiento de Montemayor, con la colaboración de la Diputación de Córdoba y la Mancomunidad de Municipios de Campiña Sur, está desarrollando actividades arqueológicas y de restauración en el yacimiento del Castillo de Dos Hermanas. El nombre puede llevarnos a error, pues además de la fase medieval correspondiente a las ruinas del castillo, en el lugar también se ha documentado ocupación en época romana, ibérica y prehistórica, concretamente de la Edad del Cobre (III Milenio a.C.). Toda esta amplia secuencia de poblamiento se explica por las condiciones del terreno circundante y la posición estratégica del emplazamiento en el territorio.

El objetivo final de estas actuaciones son la puesta en valor de este enclave de gran importancia arqueológica y su acondicionamiento para la visita pública. En este sentido, la última campaña de excavaciones, actualmente en curso, va a afectar a dos áreas de gran interés. Una de ellas es el aljibe de la fortaleza, localizado en la campaña de excavaciones del año 2024. El otro, donde se está en plena labor actualmente, consistía en delimitar la estructura de una de las torres de la fortificación medieval de cara a su consolidación y restauración. No obstante, los resultados han trascendido la intervención planteada al comprobar que dicha torre medieval se asienta sobre una fortificación anterior que muestra trazas de poder corresponder al periodo íbero-romano.

Si los trabajos arqueológicos confirmasen dicha posibilidad nos encontraríamos antes un hallazgo de suma importancia, pues se trataría de una fortificación que podría estar relacionada con los sucesos narrados en el Bellum Hispaniense acerca de la Segunda Guerra Civil de la República Romana, aquella que enfrentó en estas tierras a las legiones de los bandos optimate (liderados por Pompeyo Magno y posteriormente sus hijos Cneo y Sexto) y populares (a cuyo frente estaba el famoso Cayo Julio César), y que tiene en los asedios de Ulia (actual Montemayor) y Ategua dos momentos clave, hasta la resolución final del conflicto en la batalla de Munda.

No obstante, ya se confirme esta posibilidad, o bien la fortificación que emerge con la labores arqueológicas corresponda a otro periodo histórico, no cabe duda que su descubrimiento, al que estamos ahora mismo asistiendo, aportará datos de gran valor al

conocimiento de la Historia de Montemayor y del conjunto de la Campiña cordobesa.

Sobre el Museo de Ulia

Museo arqueológico fundado en 1973 (reconocido oficialmente e incluido en el Registro de Museos y Colecciones Museográficas de la Junta de Andalucía desde 1997), radicado en Montemayor (Córdoba), de titularidad diocesana y gestión municipal por parte

del Ayuntamiento de Montemayor.