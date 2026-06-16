Julián Estrada, El Pele, María Terremoto, Mayte Martín y David Pino encabezan el 60º Festival de Cante Grande “Fosforito” de Puente Genil

Puente Genil celebrará el 14 de agosto el 60º Festival de Cante Grande Fosforito, una edición dedicada a la memoria del maestro pontanés Antonio Fernández Díaz “Fosforito”, fallecido el pasado mes de noviembre.

El Ayuntamiento ha preparado un cartel de primer nivel para rendir homenaje a una de las figuras más influyentes del flamenco contemporáneo y creador del propio festival.

El elenco artístico estará encabezado por Mayte Martín, El Pele y María Terremoto, tres referentes del cante actual. Junto a ellos actuarán los artistas locales Julián Estrada y David Pino, voces estrechamente vinculadas a la tradición flamenca pontanesa.

El baile llegará de la mano de Inmaculada Carmona, acompañada por un cuadro de guitarristas formado por Manuel Silveria, Jesús Zarrias, José Gálvez, Gabriel Expósito, José Tomás, Niño Seve y Nono Jero.

La concejala de Educación, Cultura y Turismo, María Delgado, destacó que esta edición “representa un reconocimiento profundo a la figura de Fosforito, un artista irrepetible que situó a Puente Genil en el mapa del flamenco y que deja un legado que debemos preservar y proyectar hacia el futuro”. Delgado subrayó además que “cumplir sesenta años de festival es un hito cultural que demuestra la fortaleza de nuestra programación y el compromiso del Ayuntamiento con la cultura como motor de identidad y desarrollo”.

El Ayuntamiento presentará en los próximos días el cartel oficial y abrirá la venta de entradas, que contará con precios diferenciados para adultos, jubilados y menores.