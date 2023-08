Huelga en Hermanos Campano, distribuidora y subcontrata de PAN BIMBO

El sindicato CTA llama a la huelga los 10 y 11 de agosto, en el transporte de mercancías por carretera de la empresa Hermanos Campano, distribuidora de pan Bimbo.

Los trabajadores de la empresa HERMANOS CAMPANO distribuidora y subcontrata de PAN BIMBO de Puente Genil, volvemos a convocar nuevas jornadas de huelga después de 8 meses desde que estos trabajadores realizaran varias jornadas de huelga en el mes de diciembre del 2.022, porque no solo es que se mantengan las mismas irregularidades laborales, sino que han empeorado.

Esta empresa no cumple la ley laboral vigente, el Estatuto de los Trabajadores, el R.D. 1561/1995 de jornadas especiales el cual regula entre otros sectores el del transporte de mercancías por carretera y por supuesto el convenio colectivo. Los trabajadores han tenido que escuchar por parte de la empresa, eso sí, de forma verbal, que ellos no tienen que cumplir con estas leyes, como si de una empresa al margen de la ley se tratara. Lo que demuestra que esta empresa de forma premeditada se instala en el incumplimiento de la ley, la precariedad laboral y el abuso contra sus trabajadores.

No cumplen el descanso mínimo entre jornadas, no cumplen con el descanso intersemanal, cuestiones de derecho necesario del Estatuto de los Trabajadores y consolidadas por sentencias de la Unión Europea. No cumplen con la jornada de trabajo diaria ni semanal, no contabilizando como tiempo de trabajo efectivo, los tiempos de otros trabajos y disponibilidad. Por lo que jornadas de 15 horas con el camión, las contabilizan como jornadas de 7 u 8 horas. No retribuyen festivos, cuando el R.D. 2001 del 1983, los obliga a pagar los festivos al 1,75%, ellos no conocen de leyes nada que para despedir a trabajadores.

Los domingos también se los trabajamos y no paga nada por ser el día preferente de descanso, cuando en práctica totalidad de los sectores se está pagando. No existe calendario laboral, pretendiendo que los trabajadores permanezcan a disposición 24 horas 7 días a la semana, usurpándoles a los trabajadores el derecho a la conciliación familiar, no existe desconexión digital, cualquier momento es bueno para que el encargado llame a los trabajadores, para requerir sus servicios, sin importar horario, etc.…

De todo esto tienen constancia tanto Inspección de Trabajo desde hace ahora un año, cuya respuesta ha sido, que ellos no pueden hacer nada a todas estas irregularidades y que lo judicialicemos todo, con la consiguiente demora a la espera de juicios. La Inspección de Trabajo una y otra vez se inhibe de sus competencias, cuando se trata de su obligación de sancionar a las empresas, y cuando pretende darle inviabilidad a nuestras denuncias, primero demora durante meses y meses la actuación y después no hace nada nos deriva a judicializar los temas, porque saben que tardaran años en resolverse en los juzgados y que probablemente cuando se resuelva los trabajadores que estamos organizados en C.T.A. estaremos despedidos.

De hecho en el centro de trabajo de Córdoba estábamos 8 trabajadores de los cuales existe un encargado y un subencargado que por supuesto están con la empresa y que si gozan de mejores condiciones de trabajo. Quedábamos 6 afiliados a C.T.A., púes desde la huelga de diciembre han despedido a 3 afiliados a C.T.A. y han contratado a un nuevo trabajador. Curiosamente han despedido a los que llevaban más antigüedad, con un coste superior, pero es que además por no entrar a juicio han pagado por lo alto de la indemnización de improcedente. Lo mismo paso en el centro de Jaén de HERMANOS CAMPANO, que dos compañeros intentaron formar la Sección sindical de C.T.A. y fueron despedidos fulminantemente, también pagaron por lo alto del despido improcedente.

Por supuesto PAN BIMBO, son conocedores de todas las irregularidades que comete su subcontrata la empresa HERMANOS CAMPANO.

HERMANOS CAMPANO está realizando una represión sin igual sobre los trabajadores afiliados al sindicato C.T.A., dando trato de favor a los no afiliados. Los trabajadores afiliados llegan a realizar jornadas semanales por encima de las 60 horas, lo que sobrepasa toda ley al respecto.

Además de todo esto en los últimos meses se han producido tres despidos, todos ellos de trabajadores afiliados al sindicato C.T.A. aunque éstos tuvieran más antigüedad y admitiendo la empresa la improcedencia del despido, con la única intención de erradicar la implantación en la empresa de la sección sindical de C.T.A. Después de estos despidos los trabajadores han visto alargada su jornada laboral para cubrir el trabajo sin realizar que dejan los despidos, eso sí, una jornada alargada pero no remunerada.

Por todos estos motivos C.T.A. convoca huelga en la empresa HERMANOS CAMPANO subcontrata de PAN BIMBO, porque estamos cansados de que se nos trate como esclavos, cada vez trabajando más y cobrando menos.

SINDICATO CTA