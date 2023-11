Guardias civiles y policías se concentrarán en Barcelona el próximo 10 de noviembre

AUGC y SUP se movilizan en apoyo a los 45 policías y guardias civiles procesados por el 1 de octubre, quienes prestarán declaración como investigados en sede judicial y como muestra de rechazo al acuerdo alcanzado entre PSOE y los independentistas de ERC, en consecuencia, anuncian una concentración en los juzgados de Barcelona el próximo 10 de noviembre.



Ahora, denunciamos como el Gobierno en funciones pasa de las intenciones a los hechos y ya es una certeza que el acuerdo pactado para la investidura entre PSOE y ERC en su articulado (puntos 4 y 6) llevan al desmantelamiento de la seguridad ciudadana en Cataluña.

Se aumenta la plantilla de los Mossos d Esquadra, se aumenta la partida presupuestaria ́ para esta policía autonómica mientras a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se nos niega el reconocimiento del complemento de Zona de Especial Singularidad, se entregarán inmuebles cuya titularidad corresponde al Estado a la Generalitat de Cataluña, cuestión que afectará a edificios de Policía y Guardia Civil, y esto parece ser tan solo el principio.

Además, hemos de recordar que es este Gobierno quien ha incumplido la cláusula tercera y octava del Acuerdo de equiparación salarial que, precisamente, se refiere al aumento de plantilla para la Guardia Civil y la Policía y aprobar las iniciativas legislativas que sean necesarias para garantizar que en el futuro no se pueda reproducir una disfunción salarial entre las policías que realicen las mismas funciones. Es inaceptable este trato discriminatorio y negativo hacia guardias civiles y policías.

Ante lo expuesto por SUP y AUGC no podemos permanecer impasibles por lo que consideramos un claro ataque a nuestros derechos profesionales, donde no solo fuimos utilizados en el 1-O, para después ser “moneda de cambio” según conveniencia, sino que ahora también tenemos que ver como este el Gobierno riega económicamente a los Mossos y culmina así la expulsión definitiva de guardias civiles y policías de Cataluña.

Por ello, desde AUGC y SUP nos concentraremos el próximo 10 de noviembre a las puertas de los juzgados de Barcelona para mostrar a este Gobierno nuestro rotundo rechazo a este acuerdo alcanzado y apoyar a los 45 miembros de la Policía y Guardia Civil que prestaron servicio en uno de los momentos más difíciles para nuestra democracia.