Fallece una persona al colisionar dos turismos en Fernán-Núñez

Una persona ha fallecido tras colisionar dos vehículos en Fernán-Núñez (Córdoba) a última hora del viernes, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Un ciudadano llamó al teléfono 1-1-2 sobre las 21:20 horas para pedir ayuda porque dos turismos habían colisionado frontalmente en la carretera CO-3203, había personas atrapadas y uno de los coches estaba ardiendo. Desde el centro coordinador se activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, y de la evacuación de un herido al hospital Reina Sofía.

Ambos han tenido que ser liberados tras quedar atrapados en los coches implicados por el servicio de extinción y rescate de Montilla.