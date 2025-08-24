Montilla Abierta

Plural, libre e independiente

Fernán Núñez social

Fallece una persona al colisionar dos turismos en Fernán-Núñez

PorAntonio Galán

Ago 24, 2025
Un agente de la Guardia Civil, de espaldas, junto a un vehículo oficial. GUARDIA CIVIL (Foto de ARCHIVO) 01/1/1970

Una persona ha fallecido tras colisionar dos vehículos en Fernán-Núñez (Córdoba) a última hora del viernes, según ha informado el 1-1-2, servicio de la Agencia de Emergencias de Andalucía, adscrita la Consejería de la Presidencia, Interior, Diálogo Social y Simplificación Administrativa de la Junta.

Un ciudadano llamó al teléfono 1-1-2 sobre las 21:20 horas para pedir ayuda porque dos turismos habían colisionado frontalmente en la carretera CO-3203, había personas atrapadas y uno de los coches estaba ardiendo. Desde el centro coordinador se activó a los bomberos, a la Guardia Civil de Tráfico y al Centro de Emergencias Sanitarias.

Fuentes sanitarias han confirmado el fallecimiento de una persona en este suceso, de la que no ha trascendido la identidad hasta el momento, y de la evacuación de un herido al hospital Reina Sofía.

Ambos han tenido que ser liberados tras quedar atrapados en los coches implicados por el servicio de extinción y rescate de Montilla.

Por Antonio Galán

Entrada relacionada

Montilla social

Francisco Polonio y José María Luque serán Hijos Predilectos de Montilla

Ago 22, 2025 Antonio Galán
Religión social

Francisco Solano Jiménez de la Torre recoge el título de Cofrade de Honor de la Cofradía de María Santísima de Gracia Coronada

Ago 21, 2025 Antonio Galán
social

El próximo curso estrenarán libros de texto el alumnado de 1º y 2º de Primaria y 4º de ESO

Ago 21, 2025 Antonio Galán

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *