Extinguido el incendio declarado en la Catedral

El Obispo emérito de Córdoba, monseñor Demetrio Fernández, ha transmitido a los cordobeses y «al mundo entero» tranquilidad tras el incendio declarado en la tarde del 8 de agosto en la zona de Almanzor de la Mezquita Catedral de Córdoba que ya ha sido extinguido, aunque las tareas de vigilancia se prolongarán toda la madrugada.

Monseñor Demetrio Fernández ha destacado que el protocolo de seguridad se ha activado por parte del Cabildo y «la actuación de los bomberos ha sido muy eficiente», por lo que ha agradecido que hayan intervenido tan rápida y eficazmente lo que permite que en este momento se pueda transmitir con «serenidad y paz» que está extinguido el incendio.

El Alcalde de Córdoba, José María Bellido, se ha unido a este reconocimiento de la labor de los bomberos y ha confirmado daños que habrá que valorar pero no «será una catástrofe», por lo que ha querido trasmitir «un mensaje de tranquilidad».

Ayer por la tarde se declaró un incendio en una capilla de la Mezquita-Catedral, en la zona de Almanzor. Inmediatamente se ha activado el protocolo establecido en el Plan de Autoprotección. Tres dotaciones de bomberos se han personado al instante en el monumento y han controlado el incendio. El incendio se ha originado en el interior de una capilla, en torno a las 21:00h.