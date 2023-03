Explicación criminológica del aumento del crimen

En el último balance de criminalidad emitido por el Ministerio del Interior, Montilla ha salido muy mal parada con un incremento de un 30%. Ante esto creo conveniente ofrecer una explicación desde una perspectiva criminológica.

Es a finales de los años 70 del pasado siglo cuando Cohen y Felson desarrollan su teoría de las actividades cotidianas o rutinarias, que viene a explicar que para que ocurra un delito se tiene que dar la siguiente tricotomía: un delincuente motivado para cometer el delito, una víctima propicia y una falta de mecanismos de control social que protejan a la víctima y haga desistir al delincuente. Veamos estos 3 elementos en el plano de Montilla:

1.- Un delincuente motivado. Los ciudadanos de Montilla no son especialmente proclives al delito, la experiencia nos dice que la mayoría de actos delictivos son cometidos por sujetos no residentes en la localidad. La mejora de las comunicaciones, ha hecho que llegar a Montilla desde una localidad cercana, como Puente Genil o Aguilar, no sea difícil.

Por otro lado, las diferentes crisis que se están desarrollando en la economía española, están provocando que los recursos de las familias mengüen y todos sabemos que en caso de necesidad hay que hacer “lo que haga falta”. Otra circunstancia, a tener muy en cuenta, es el repunte del consumo de drogas de la familia de los narcóticos (heroína, bazuco, etc.) provocan también que estos consumidores necesiten de ingresos rápidos y continuos para costearse la dosis.

2.- Una víctima propicia. Ya comenté en un artículo anterior que el censo montillano cada año está más envejecido. Las personas mayores por definición son un grupo de riesgo importante. Del mismo modo, las casas ubicadas en la periferia de la ciudad (chalets) también son red points a tener en cuenta. Normalmente están apartadas unas de otras y, muy a menudo, no hay nadie que las vigile durante muchas horas del día. Ni que decir tiene que el entorno rural (hurto de aceituna) es un caramelo muy apetecible para los delincuentes.

3.- Un mecanismo de control social que ahuyente al delincuente y proteja a la víctima. De los 3 elementos es el único donde se puede actuar por parte de la administración de forma directa. En el caso de Montilla nos encontramos con una dotación de Guardia Civil, dedicada a la Seguridad Ciudadana, muy escasa, no voy a dar números concretos para no dar pistas, que además atiende a toda una demarcación constituida por más municipios.

Por otra parte la Policía Local, principal cuerpo policial del municipio por número de efectivos ha pasado a contar de 40 efectivos, en 2016, a los escasos 31 con los que cuenta en la actualidad. Lo malo es que no hay perspectivas de que este número aumente, todo lo contrario, hay jubilaciones programadas para este mismo año y el próximo, y un proceso selectivo que se quedó congelado hace ya más de 3 años.

En este caso tenemos que acudir al refranero español: “cuando no hay gato, los ratones bailan”, esperemos que esta situación se revierta lo antes posible.