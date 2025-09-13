Montilla Abierta

Agrícola social

Envío solidario de forraje alimenticio a los ganaderos afectados por los incendios en Cáceres

PorAntonio Galán

Sep 13, 2025 #Diputación de Córdoba

La Diputación de Córdoba, a través de la Delegación de Infraestructuras, Sostenibilidad y Agricultura, ha enviado un camión con forraje alimenticio a las zonas ganaderas de la provincia de Cáceres afectadas por los recientes y devastadores incendios forestales.

Para el responsable del Área, Andrés Lorite, “con esta ayuda, que ha sido posible gracias a los recursos de nuestro Centro Agropecuario, ofrecemos un elemento de primera necesidad para el mantenimiento del ganado en las zonas damnificadas por el fuego y que permitirá alimentar a los animales de manera inmediata”.

Lorite ha afirmado que “este gesto directo de apoyo se enmarca en el compromiso de esta Diputación con el sector agropecuario y la cooperación interprovincial en momentos de emergencia, lo que evidencia, una vez más, el espíritu de ayuda mutua que caracteriza a la comunidad andaluza”.

“Este primer envío busca paliar la escasez de pastos y recursos alimenticios que han sido arrastrados por las llamas en la geografía cacereña. Así, la coordinación técnica de distintos servicios de la institución provincial ha hecho posible una rápida respuesta con el fin de apoyar a los profesionales del campo que han visto comprometida su principal fuente de sustento”, ha apostillado Lorite.

Por Antonio Galán

