Entregados los premios del V Concurso ‘Ciencia en una foto’

El Ayuntamiento de Montilla y la Asociación Montillana para la Divulgación y Difusión de la Ciencia (AMDIC) han celebrado este sábado la entrega de premios del V Concurso de Fotografía Científica ‘Ciencia en una foto’, una convocatoria que continúa ampliando su alcance con la participación de más de un centenar de imágenes procedentes de España, Portugal y distintos países de Latinoamérica.

El primer premio, dotado con 700 euros, ha recaído en la fotografía ‘Frente al invasor’, del catalán Pepe Badía Marrero, mientras que el segundo premio, valorado en 400 euros, ha sido concedido a ‘Vía Láctea’, obra del fotógrafo de La Rambla Francisco Javier Fernández Pedraza. Por su parte, la mención especial del público, también dotada con 400 euros, ha reconocido la imagen ‘El Azimut del Gran Capitán’, del montillano Antonio Ruiz Espinosa, tras convertirse en la propuesta con mayor respaldo ciudadano.

La entrega de galardones ayer en el Centro Cultural Alcalde Antonio Carpio ha servido también para inaugurar la exposición formada por 40 de las fotografías seleccionadas entre todas las obras presentadas y para presentar el catálogo correspondiente a la edición anterior del concurso.

La concejala de Cultura, Sole Raya, ha destacado que “la ciencia y el arte no son caminos paralelos, sino diferentes formas de acercarnos al mundo, comprenderlo y, sobre todo, admirarlo”. La responsable municipal ha señalado que la fotografía y la investigación científica comparten “un mismo impulso: observar con atención, descubrir lo invisible y ofrecer una nueva mirada a la realidad”.

La concejala ha agradecido la implicación de AMDIC, del jurado especializado y de la ciudadanía participante en la votación popular. “Empezamos sin saber si el concurso debía tener un carácter provincial, regional o nacional y, cinco años después, contamos con un certamen de fotografía científica que recibe propuestas de distintos países”, ha expresado.

La fotografía ganadora, ‘Frente al invasor’, muestra el encuentro entre dos pequeños insectos sobre una hoja –una chinche considerada una especia invasora y una araña autóctona—, captado con gran precisión y equilibrio compositivo. La imagen pone el foco en una escena cotidiana de la naturaleza para revelar las relaciones de competencia, defensa y supervivencia que se producen a pequeña escala, destacando por su capacidad para acercar al público un fenómeno biológico mediante una mirada visualmente atractiva.

El segundo premio, ‘Vía Láctea’, recoge una panorámica nocturna en la playa Molino de Papel, donde el perfil rocoso del paisaje se integra con el intenso trazado de nuestra galaxia. La fotografía, resultado de varias tomas de larga exposición, combina técnica y sensibilidad para mostrar la dimensión del cielo nocturno y la relación entre el entorno terrestre y el universo.

En esta quinta edición, la votación ciudadana ha registrado 6.903 apoyos. La obra ‘El Azimut del Gran Capitán’ ha obtenido 2.381 votos, convirtiéndose en la fotografía más respaldada por el público. La imagen muestra una alineación precisa de la luna llena sobre el Castillo de Montilla, resultado de un estudio previo de mecánica celeste aplicado al paisaje urbano.

Durante la entrega de premios, el presidente de AMDIC, Pedro de la Torre, ha resaltado que el concurso permite descubrir procesos científicos presentes tanto en grandes fenómenos del universo como en los pequeños detalles de la naturaleza. “Una fotografía captura el porqué y nos permite detenernos ante detalles que, de otro modo, probablemente no llegaríamos a ver”, ha explicado.

De la Torre ha indicado que las imágenes presentadas combinan “curiosidad, creatividad, dedicación y habilidad técnica”, y ha puesto en valor la diversidad de disciplinas representadas, desde la astronomía y la microscopía hasta la biología, el movimiento o los fenómenos relacionados con la luz.

El fallo de los dos premios principales ha sido determinado mediante la valoración independiente de un jurado integrado por especialistas del ámbito científico, las bellas artes y la fotografía. La organización ha contado, entre otros perfiles, con catedráticos de Bellas Artes de la Universidad de Granada, profesionales de la fotografía, entre ellos representantes de Afomo, y miembros de AMDIC, renovándose parte del jurado en cada convocatoria para incorporar distintos criterios y perspectivas.