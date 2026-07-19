El Partido Verde urge a los municipios como Aguilar y Cabra a abandonar los espectáculos con animales

La formación ecologista lamenta que muchos municipios sigan basando parte de su programación festiva en espectáculos con toros y vaquillas

​Ante la proximidad de diversas celebraciones estivales en la provincia de Córdoba, el Partido Verde (Verdes EQUO) ha alzado la voz para exigir una profunda transformación en el modelo de ocio de los municipios cordobeses. La formación política denuncia que, lejos de actualizarse, localidades como El Viso, Alcaracejos, Villanueva, Cabra, Carcabuey, Aguilar de la Frontera, … siguen incluyendo en su programación oficial de feria actividades que implican el uso y sufrimiento de animales.

​En el caso concreto de la Feria y Fiestas en Honor de Santa Ana de El Viso, el programa contempla la suelta de vaquillas, encierros y un festival taurino, prácticas que, para la formación verde, resultan anacrónicas y éticamente cuestionables en el siglo XXI.

​Al respecto, Salustiano Luque, coportavoz provincial del Partido Verde en Córdoba, ha declarado: «Es inaceptable que en pleno año 2026 sigamos viendo cómo las administraciones locales, con dinero público y bajo la etiqueta de tradición, promueven espectáculos que se basan en el estrés y el maltrato animal. Las fiestas deben ser espacios de convivencia y alegría para todas las personas, y no escenarios donde se normalice el sufrimiento de otros seres vivos».

​Por su parte, Ana María Carnero, coportavoz de la formación, ha subrayado la necesidad de promover alternativas culturales modernas: «Tenemos una riqueza cultural y social inmensa en nuestros pueblos que no necesita de la explotación animal para brillar. Animamos a los ayuntamientos a dar el paso hacia un modelo festivo más ético, que apueste por la música, el arte, el deporte y actividades de ocio respetuosas que realmente unan a la comunidad sin coste alguno para el bienestar animal». Añade que “hay ejemplos de pueblos de la sierra, como Añora, que atraen a turistas, deportistas y se divierten durante varios días con las ya consolidadas Olimpiadas Rurales y sin coste alguno para los animales”.

​Desde el partido ecologista recuerdan que la sensibilidad social hacia la protección animal es creciente y que la ciudadanía demanda cada vez más festejos libres de crueldad. Por ello, instan a los responsables municipales a reflexionar sobre la necesidad de adaptar las programaciones festivas a estos nuevos valores éticos, garantizando que el disfrute popular no suponga, en ningún caso, el daño a ningún animal.