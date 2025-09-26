Entregados los galardones de los VIII Premios Felipe González de Canales al Sector Agrario

Asaja Córdoba, La Voz de Córdoba – El Debate, el Cabildo Catedral de Córdoba, la Fundación Caja Rural del Sur y Covap han hecho entrega hoy de los galardones de la octava edición de los Premios Felipe González de Canales al Sector Agrario y Mundo Rural, en reconocimiento a “la fundamental labor que realizan cada día muchos profesionales y entidades vinculadas a este sector económico”, quienes han recibido, un año más, el reconocido ‘Santón’.

Los premios han contado con el patrocinio principal de la Fundación Caja Rural del Sur y COVAP, como colaborador principal, además de los copatrocinadores Cetisur-Lidea, Pelayo-Agropelayo, Fundación Sebastián Almagro, Diputación de Córdoba, Ayuntamiento de Córdoba y la Denominación de Origen Montilla-Moriles.

Los premios Felipe González de Canales se instauraron en 2018 con el fin de reconocer la labor que realizan cada día personas, empresas, entidades e instituciones vinculadas de forma directa o indirecta al sector agrario y al mundo rural en España y en la Unión Europea.

El acto comenzó dando la bienvenida por parte del canónigo del Cabildo Catedral de Córdoba Tomás Pajuelo y Felipe González de Canales, pionero en el asociacionismo agrario y fundador de Jóvenes Agricultores, hoy Asaja Nacional.

Seguidamente, se dio paso a la entrega de premios:

Al Joven Emprendedor y entregado por el presidente de Asaja Córdoba, Fernando Adell, el director territorial de Pelayo-Agropelayo, Jesús Oñoro,se otorgó a María Company, de 31 años, representa la tercera generación de una familia dedicada a la agricultura y ganadería en Mallorca. Desde niña, aprendió el valor del trabajo en el campo y se formó en Ingeniería Agroalimentaria y Publicidad. Actualmente, es secretaria de la Sat Illa Verda (Can Company), empresa familiar con producción agrícola, ganadera y una fábrica propia de embutidos. María trabaja desde 2017 liderando áreas de producción y comunicación. Junto a su primo, impulsa una gestión moderna sin perder las raíces. En Can Company, apuestan por la I+D y la innovación en productos del ‘Porc Negre Mallorquí Selecte’.

A la Innovación e Investigación y/o Proyección Internacional, entregado por el presidente del comité organizador, Ricardo López-Crespo,fue a la Fundación ETEA para la Cooperación y Desarrollo,vinculada a la Universidad Loyola y a la Compañía de Jesús. Destaca por su labor en desarrollo rural, agrario y cooperación internacional. Ha liderado investigaciones sobre sostenibilidad agroalimentaria y participó en el programa LEADER en Andalucía. Su impacto se extiende a América Latina, África y Asia, apoyando a pequeños productores y cooperativas. Desarrolla proyectos clave como la digitalización agrícola en Paraguay o el apoyo a caficultores en Centroamérica. Ha colaborado con el Banco Internacional de Desarrollo (BID) y asesorado a gobiernos en políticas rurales. Su trabajo ha fortalecido comunidades vulnerables y posicionado a España como referente global en cooperación y desarrollo sostenible. Con la concesión de este premio, se reconoce también la figura de Jaime Loring, sacerdote jesuita y fundador de ETEA.

Por su parte, el GRUPO AN fue reconocido con el premio a los Valores del Asociacionismo y del Cooperativismo, entregado por el presidente de COVAP, Ricardo Delgado Vizcaíno, y el director técnico de Cetisur-Lidea, Francisco Jiménez. Grupo AN Es una cooperativa agroalimentaria de segundo grado fundada en 1910, que agrupa a 176 cooperativas y representa a 36.000 profesionales del sector. Con sede en Navarra y presencia en varias comunidades, es un referente del cooperativismo en España. Su misión es promover un desarrollo sostenible e innovador en lo económico, social y ambiental. Ofrece servicios de comercialización de productos, energía, carburantes, asesoría, formación e I+D. Su facturación alcanza los 1.273 millones de euros y genera casi 2.000 empleos directos. A través de su fundación, impulsa investigación y capacitación. Es un modelo ejemplar de impacto económico y social en Europa.

Asimismo, en la categoría de Gastronomía y Salud, se ha distinguido la labor de José Antonio Barroso, un referente en alimentación saludable, microbiología y divulgación científica. Inició su carrera en el sector lácteo, colaborando con cooperativas y productores para promover la calidad y sostenibilidad. Fundó el laboratorio Microal y la consultora Tecoal, desarrollando alimentos funcionales y probióticos. También creó una empresa de comidas preparadas sin gluten ni alérgenos. Es autor del libro SOS Probióticos y ha participado en investigaciones sobre salud intestinal. Destaca por unir ciencia, salud y tradición gastronómica. Su labor lo convierte en una figura clave en la alimentación saludable en España y Europa. En esta ocasión, el premio fue entregado por el secretario de Organización de Asaja Nacional, Juan José Álvarez, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes.

Seguidamente, la categoría de Economía Circular, entregado por el presidente de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios, y el presidente de la Fundación Sebastián Almagro, Miguel Ángel Tamarit,fue paraGrupo Alimentario de Innovación y Sostenibilidad (GIS Alimentario), un referente nacional en promover la innovación sostenible en la cadena alimentaria. A través de divulgación, formación y conexión entre actores del sector, impulsa modelos circulares y responsables. Desde hace diez años, lidera Feeding the World, abordando retos como el cambio climático y la eficiencia ecológica. Ha creado grupos de trabajo sobre nutrición sostenible y desperdicio alimentario. Con el Club CEAS, fomenta la colaboración empresarial en prácticas circulares. Elabora guías e informes para medir y mejorar el impacto ambiental del sector. GIS es un modelo de economía circular aplicada al ámbito agroalimentario.

MENCIÓN ESPECIAL

Además, en esta edición se ha concedido una mención especial a Caja Rural del Sur, que celebra en 2025 su 25º aniversario como una de las principales entidades financieras cooperativas de Andalucía. Ha expandido su actividad a Portugal y alcanzado en 2024 un volumen de negocio de 17.784 millones de euros, con altos niveles de solvencia (22,91%). Cuenta con 320 oficinas, 1.000 empleados y atiende a más de 650.000 clientes.

Su modelo de banca cooperativa se basa en la cercanía, la confianza y el compromiso social. A través de su fundación, impulsa proyectos educativos, culturales y sociales. Ha contribuido al desarrollo económico y social regional. Su visión de futuro refuerza su expansión y liderazgo. Este reconocimiento fue recogido por el presidente de la Caja Rural del Sur, José Luis García-Palacios Álvarez, y entregado por el canónigo del Cabildo Catedral de Córdoba, Tomás Pajuelo, y el presidente del Parlamento de Andalucía, Jesús Aguirre.

Por último, tras finalizar la entrega de los premios, la clausura corrió a cargo del consejero de Justicia, Administración Local y Función Pública, José Antonio Nieto, y el presidente de la Diputación de Córdoba, Salvador Fuentes, cerrando el acto el obispo de Córdoba, Jesús Fernández.

Cabe recordar que Felipe González de Canales, quien da nombre a estos premios, ha sido un pionero en el asociacionismo agrario y una persona que ha paseado el nombre del campo cordobés por España y Europa. Además de agricultor en Bujalance (Córdoba), fue, entre otros cargos, fundador de Jóvenes Agricultores, hoy Asaja Nacional, fundador de las Escuelas Familiares Agrarias y fundador de la Red Estatal de Desarrollo Rural. Sin duda, ha sido y es un referente en el mundo rural español y el europeo.