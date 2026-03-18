Empleo impulsa la artesanía sacra cordobesa como referente cultural y turístico en vísperas de Semana Santa

Aprovechando la cercanía de la Semana Santa, una de las festividades con mayor arraigo en la provincia, la delegada de Empleo, Empresa y Trabajo Autónomo, Mª Dolores Gálvez, ha visitado este martes dos talleres de artesanía sacra cordobesa con el objetivo de poner en valor un sector clave para la identidad cultural y económica del territorio.

La jornada ha comenzado en el taller de José Carlos Rubio, especialista en talla en madera y representante de la tercera generación de una familia de artesanos, que cuenta con más de cuatro décadas de experiencia. Su actividad, de carácter multidisciplinar, abarca también dorados, restauración y ebanistería, destinando el 90% de su producción fuera de Córdoba, lo que contribuye a la proyección exterior de la marca de la provincia.

Posteriormente, la visita se ha trasladado a la empresa artesanal Herpoplat, dedicada a la restauración y fabricación de orfebrería religiosa y civil. Esta firma integra numerosos oficios necesarios para el trabajo orfebre, como diseño y dibujo, entallado, repujado, cincelado, carpintería metálica y de madera, fundición, torneado, mecanizado, pulido y baños, contando con un equipo altamente especializado organizado por secciones.

Durante la visita, la responsable territorial ha agradecido a ambos talleres su inscripción en el Registro de Artesanos de Andalucía —en el caso de Herpoplat, realizada hace apenas diez días— y ha subrayado la importancia de formar parte de este instrumento por la visibilidad que ofrece al sector.

Asimismo, ha señalado que “con visitas como las de hoy queremos poner en valor el trabajo de artesanos que mantienen vivo un patrimonio cultural y productivo que forma parte de nuestra identidad”, destacando especialmente los oficios vinculados al arte sacro como una rama de gran relevancia en una provincia donde la Semana Santa constituye “un eje cultural, patrimonial y económico de primer orden”.

En este sentido, ha incidido en que los artistas sacros, al igual que el resto de artesanos cordobeses, “cuentan con un sello de autenticidad propio, exportan la marca Córdoba y contribuyen a que la ciudad sea un reclamo cultural y turístico”.

En el transcurso de la jornada también se ha hecho entrega de la carta de artesano de Andalucía, una acreditación oficial que reconoce a los profesionales tras completar su inscripción en el registro.

Gálvez ha reafirmado el compromiso de la Junta de Andalucía con el sector artesanal mediante medidas de apoyo a la promoción, la formación, la digitalización y la comercialización, recordando además que Córdoba cuenta con cinco Zonas de Interés Artesanal, siendo la provincia andaluza con mayor número de áreas reconocidas.

Finalmente, ha destacado que “la artesanía no es solo una actividad económica; es una expresión cultural, un vehículo de sostenibilidad y un recurso turístico de enorme valor”, subrayando que talleres como los visitados “demuestran cómo la tradición puede convivir con la innovación y cómo el trabajo hecho a mano sigue teniendo un lugar esencial en nuestra sociedad”.

En esta línea, ha concluido con un llamamiento a la ciudadanía para que conozca, valore y apoye estos espacios, recordando que “cada pieza artesanal lleva consigo historia, técnica, creatividad y, sobre todo, mucha pasión”.