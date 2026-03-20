El Museo Ulia recibe a la Universidad Autónoma de Madrid

En la última semana un equipo de investigadores de la Universidad Autónoma de Madrid dirigido por el Prof. Javier Moralejo Ordax ha desarrollado en Montemayor una serie de trabajos científicos en el marco del proyecto de investigación del plan nacional: PID2023-149137NB-100: De los centros de poder ibéricos a los municipios romanos en la Campiña Cordobesa. Entornos de integración y conflicto: Montemayor/Ulia y Cerro de la Merced/Licabrum, (codirigido por Javier Moralejo Ordax y Fernando Quesada Sanz) y del convenio firmado con el Ayuntamiento de Montemayor.

Entre las labores realizadas cabe señalar el análisis in situ, toma de muestras y diagnóstico del estado de conservación del carro ibérico hallado en el Cerro de la Horca de cara a ultimar su puesta a punto para su musealización. Estas labores han ido a cargo del catedrático de conservación de la UAM, Joaquín Barrio, junto con Anabel Pardo e Inmaculada Donate técnicos del laboratorio del Servicio de Conservación y Restauración.

En este mismo sentido se ha colaborado con el director del Museo de Ulia, Miguel Ángel Díez, en el diseño y ejecución del discurso museográfico de la pieza. Asimismo, el equipo de investigación ha comenzado la planificación sobre terreno para reanudar los trabajos de prospección para documentar los conflictos bélicos en la antigua Ulia íbero-romana (Montemayor) en las guerras civiles entre Julio César y los hijos de Pompeyo y estudiar el proceso de integración de la ciudad en el mundo romano.

Todos estos trabajos constituyen la continuación y ampliación de los ya emprendidos sobre el terreno desde el año 2018 cuyo fin último es entender los procesos de asimilación y resistencia de las últimas poblaciones del mundo ibérico y el comienzo de la implantación romana en el ámbito de la campiña cordobesa para lo que Montemayor representa un caso referencial.