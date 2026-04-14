Empeora la situación de los vehículos de la Guardia Civil en la provincia de Córdoba

Los datos oficiales obtenidos por la Asociación Unificada de Guardias Civiles revelan que la precaria situación del parque móvil de la Guardia Civil en la Comandancia provincial de Córdoba ha empeorado en los dos últimos años, porque durante 2024 y 2025 se ha reducido un 5% el número de vehículos disponibles.

Además, han caído en picado las adquisiciones y adjudicaciones a esta provincia, pasando de cuarenta nuevos vehículos en 2022 a solo ocho en 2025, a lo cual se añade que en ese mismo año han sido dados de baja otros 16 vehículos.

AUGC lleva años denunciando que la flota de la Guardia Civil en esta provincia es demasiado vieja y está deteriorada, y los datos conocidos vienen a confirmarlo una vez más, porque presenta una media superior a los diez años de antigüedad, de hecho el 41% de los vehículos tiene más de diez años, un 32% superan los quince años, e incluso hay 47 vehículos que acumulan más de veinte años.

Esos datos contrastan con la antigüedad media de los vehículos de la Policía Nacional en la provincia cordobesa, que se sitúa en los 7,8 años, según una respuesta parlamentaria del Gobierno. Y a la antigüedad del parque móvil provincial de la Guardia Civil, se añade que el 35% de los vehículos tienen más de 200.000 kilómetros recorridos, mientras que el 16% superan los 300.000.

Millones de euros en reparaciones y mantenimiento

Ese excesivo envejecimiento y kilometraje conllevan un elevado coste económico, porque muchos de los vehículos sufren habitualmente averías. En 2025 se han gastado más de 281.000 euros en reparación y mantenimiento de los vehículos asignados a esta provincia, acumulándose ya más de dos millones de euros invertidos por ese concepto durante los últimos años.

Un problema añadido es que hay muchos más turismos –casi la mitad del total– que todoterreno o todocamino –apenas un tercio–, cuando en los Puestos de Seguridad Ciudadana son más necesarios los segundos para prestar servicio en zonas rurales. De hecho, en ocasiones los guardias civiles se ven obligados a entrar a las fincas a pie dejando el vehículo a la entrada del camino para que no se quede atascado o sufra graves daños.

Además, a pesar de que un elevado porcentaje de los vehículos son actualmente híbridos y eléctricos, la gran mayoría de acuartelamientos carecen de puntos de carga, con lo que ello conlleva.

Y sigue sin asignarse nuevos vehículos celulares a esta provincia, a pesar de que dos de esos tres furgones adjudicados a la unidad del centro penitenciario carecen de cinturones de seguridad para los trasladados y tienen asientos rudimentarios orientados lateralmente, con los graves riesgos que implica para la integridad física e incluso la vida de los presos y detenidos. Además, dichos vehículos promedian una antigüedad de 16 años y más de 250.000 kilómetros.

Los vehículos de Tráfico también empeoran

En lo que se refiere al Subsector de Tráfico, en el que se encuadran los Destacamentos de Córdoba, Lucena y Peñarroya-Pueblonuevo, los vehículos asignados a dicha especialidad en la provincia cordobesa, de los que casi la mitad son motocicletas, presentan una media superior a los seis años de antigüedad, con un 22% por encima de los diez años.

Un tercio de ellos acumulan más de 200.000 kilómetros recorridos, y el 17% superan los 300.000. En 2025 no se asignó ni un solo vehículo nuevo a dicho Subsector, a pesar de que se dieron de baja seis, por lo que no es de extrañar que la flota de Tráfico en la provincia se haya reducido nada menos que un 20% en los últimos cinco años. Y que durante 2025 se haya triplicado el gasto en reparaciones y mantenimiento de esos vehículos respecto al año anterior.