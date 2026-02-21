EMACSA concederá dos becas formativas de ocho meses con su Hackathon «Define el futuro del agua»

La Empresa Municipal de Aguas de Córdoba (EMACSA) concederá dos becas formativas de ocho meses de duración a estudiantes a través del Hackathon EMACSA «Define el futuro del agua», una iniciativa orientada a la captación de talento y a la incorporación de nuevos perfiles al ámbito de la gestión pública del ciclo integral del agua.

El programa está dirigido a estudiantes de Formación Profesional, Universidad y Posgrado, con el objetivo de implicar a los futuros profesionales en la búsqueda de soluciones innovadoras para uno de los principales retos actuales y futuros de la ciudad, al tiempo que se favorece su acercamiento a la realidad del servicio público que presta la empresa municipal.

El Hackathon se celebrará los días 10 y 11 de abril en la sede central de EMACSA, situada en la calle Plateros, 1. Durante dos jornadas de trabajo intensivo, los participantes, organizados en equipos de dos personas, desarrollarán propuestas orientadas a la gestión sostenible del agua en un entorno colaborativo que fomenta la creatividad, el trabajo en equipo y la aplicación práctica del conocimiento.

El plazo de inscripción permanecerá abierto hasta el 6 de marzo, y toda la información sobre la convocatoria y el procedimiento de participación puede consultarse en la página web www.emacsa.es.

El Hackathon está organizado por EMACSA y la Cátedra EMACSA, con la colaboración del Ayuntamiento de Córdoba y la Universidad de Córdoba, dentro de una estrategia orientada a la innovación, la sostenibilidad y la transferencia de conocimiento al servicio de la ciudad.