El vino y los aceites de Montilla se alían y apuestan por la calidad en la edición de Montilla Virgen Extra de 2026

La Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla reconoce la trayectoria de AEMO, en la persona de D. José María Penco Valenzuela como Cofrade Andana

La Cofradía de la Viña y el Vino de Montilla ha rendido un emotivo homenaje a José María Penco Valenzuela, ingeniero agrónomo y figura destacada en el ámbito del olivar y del aceite de oliva virgen extra en España, con motivo de su visita y participación en la edición de 2026 de Montilla Virgen Extra, en la que conferenció sobre “Los de Carbono del Olivar” y ofreció una metodología de la cata de los aceites en la que se incluyó la cata de los aceites locales participantes en la edición de este año.

Penco, descrito por el cofrade Andana como “un hombre generoso y trabajador al que tu inteligencia te ha llevado con éxito por los caminos profesionales que has transitado”, ha desarrollado una trayectoria clave en la mejora de la calidad del aceite de oliva virgen extra durante los últimos 25 años. Su labor en AEMO, organización que ayudó a consolidar desde 1996, ha contribuido a extender la cultura del olivar por toda España, integrando hoy a 150 municipios y 20 Denominaciones de Origen.

A lo largo de su carrera ha impulsado proyectos de gran proyección nacional e internacional relacionados con la calidad del AOVE, el patrimonio paisajístico del olivar, el oleoturismo y la sostenibilidad. Bajo su gerencia, los premios AEMO se han convertido en uno de los reconocimientos más prestigiosos del sector, que “se han convertido en una herramienta estratégica de promoción de la calidad, la excelencia y la identidad territorial del olivar español”.

Además, Penco es responsable técnico y redactor de EVOLEUM, la guía que recoge los 100 mejores aceites vírgenes extra del mundo, y coordina diversos premios de calidad en territorios oleícolas de referencia como Córdoba, Sierra Mágina, Priego de Córdoba o Baena.

La Cofradía quiso agradecer su visita a Montilla y su contribución a la divulgación del conocimiento sobre el olivar y la cata de aceites, vinculando en este reconocimiento dos de los grandes “oros” agrícolas de la zona: el vino y el aceite, a esta Cofradía y a AEMO. El acto tuvo lugar en Casa Palop el 21 de febrero de 2026, donde se le otorgó, distinción de la pertenecer a la OrdendeAuctoritas in re Agraria con el alias Oleum Viridae.

El homenajeado confesó que “ha sido un carrusel de emociones… con la compañía de personajes singulares ensalzando la cultura del vino, como han sido el anfitrión Juan Portero, o mi amigo y compañero Luis Navarro, miembros de la Cofradía, y yo, en la misma escuela donde estudió Don Diego de Alvear, reconozco que me rendí ante el aroma y el sabor de estos finos y amontillados realmente únicos…

Agradezco sinceramente este emotivo reconocimiento y lo hago recordando la frase de Pablo Neruda que decía algo así «No solo canta el vino, también canta el aceite» y sobre esto, con toda la humildad, permítanme añadir: «No solo canta el aceite, también canta el vino, el vino de Montilla, de Montilla-Moriles”.