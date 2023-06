El sectarismo, la única gran victoria de la noche electoral

Apenas quedan un par de minutos para la media noche cuando comienzo a escribir este artículo. El día de elecciones, el 28M, ese que nos ha traído de cabeza en los últimos meses, se acaba a medida que avanzan las agujas del reloj.

La noche electoral se ha terminado y, antes de sacar a relucir el pactómetro, hay que hablar de sensaciones en una noche en la que el PSOE ha perdido la mayoría absoluta y la Diputación, los ‘populares’ han mejorado su resultado y paliado su falta de victoria montillana tras haber teñido la provincia de azul, Con Andalucía (IU) ha perdido votos pero puede haber ganado en influencia y un Vox sin representación que lamenta el acierto del PP al presentar a Federico Cabello de Alba.

Las pantallas de los móviles se deslizaban hacia arriba para refrescar la página del Ministerio del Interior a primera hora de la noche. En Los Arcos, sede elegida por el PP para la noche electoral, se respiraba inquietud.

La participación ciudadana en estas elecciones había subido, síntoma del que se discutía entre varias teorías sobre si era beneficioso o perjudicial para las siglas ‘populares’ cuando se avanzaba el primer escrutinio.

El comienzo no era bueno. Los ‘populares’, que se habían ilusionado con conseguir una mayoría suficiente para gobernar, veían como las primeras mesas electorales tan solo le otorgaban 6 concejales frente a una mayoría absoluta ‘socialista’.

Con el paso de los minutos, ya con cerca del 70% del escrutinio y la subida del PP a 7 concejales pero que seguía muy lejos de los 11 —mayoría absoluta— de los ‘socialistas’, piso por primera vez la Casa del Pueblo, sede del PSOE montillano.

Por entonces, se evitaban grandes triunfalismos y no se podía hablar con el máximo responsable ‘socialista’ y candidato a la reelección, Rafael Llamas, que se encontraba recluido tras una puerta de madera antigua en una sala en la que se encontraban él, un par de personas de su confianza y varias pantallas que, imagino, mostraban resultados en tiempo real.

Al salir de la Casa del Pueblo, camino a la sede de Vox, entiendo la cautela ‘socialista’. El PSOE acaba de perder la mayoría absoluta, cediendo un concejal en favor del PP según avanza el escrutinio, que ya alcanza el 77%. Momento desde el que no se moverían los concejales: 10 PSOE, 8 PP y 3 Con Andalucía.

En la sede de Vox, partido que ya se sabe que no sacará representación, se encuentran, por el momento, solamente dos personas de la candidatura, que lamentan el acierto del PP al haber presentado a Federico.

Ese derrotismo que se respira en Vox es inesperadamente compartido por los dirigentes de Izquierda Unida que, pese a saber que los ‘socialistas’ tendrán que levantar el teléfono para gobernar, esperaban obtener una mayor representación como para conversar de tú a tú con el PSOE.

Ya con el 100% del escrutinio me quedan dos paradas: una vuelta a Los Arcos y otra a la Casa del Pueblo. En Los Arcos, tras haber mejorado su resultado en tres concejales con respecto a 2019 y haber ganado la Diputación Provincial de Córdoba por segunda vez en la historia de la democracia, queda una sensación agridulce en la que se impone el ambiente de remontada.

A ti, no!

En la sede ‘socialista’, aunque se vive la victoria con algo más de alegría frente a la inquietud que encontré en mi primera visita, el triunfo se vive con sosiego. O eso me parece, ya que cuando me acerco a corroborarlo y saludo al actual alcalde para preguntarle por las sensaciones, él responde con un gesto amablemente frío y una respuesta muy clara: A ti no.

Rafael Llamas había atendido, como debe ser, a los colegas de Onda Cero y Montilla Televisión, pero no ha tenido impedimento en dejar claro que a mí, personalmente, no me iba a dar más de esas tres palabras: “a ti no”. La conversación había terminado, por lo que le di la enhorabuena por la victoria y me marché.

Cuando pongo un pie fuera de la Casa del Pueblo me doy cuenta. Montilla seguirá mejor o peor. Los políticos locales, siempre con buena intención, acertarán en algunas medidas y se equivocarán en otras.

Sin embargo, presumiblemente, seguiremos gobernados por personas que no atienden a la prensa crítica que respetuosamente busca, y seguirá buscando, lo mejor para su ciudad. O lo que es lo mismo, el sectarismo seguirá, probablemente, instalado en el consistorio.