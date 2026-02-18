El SAE apuesta por la innovación y la orientación personalizada en el XXII Salón del Estudiante de Lucena

La realidad virtual centra la participación del Servicio Andaluz de Empleo en una cita clave para el futuro académico y profesional de la juventud

El Servicio Andaluz de Empleo (SAE) vuelve a participar de forma destacada en el Salón del Estudiante de Lucena, inaugurado ayer, poniendo el foco en la orientación laboral temprana y en el uso de nuevas tecnologías para preparar a los jóvenes ante los retos del mercado de trabajo.

Durante la mañana, en el Pabellón Municipal de Deportes de Lucena, el stand del SAE ha recibido la visita de numerosos alumnos y alumnas interesados en conocer los servicios que se ofrecen desde las oficinas de empleo. En este espacio se ha proyectado de forma continua una presentación explicativa sobre los recursos disponibles en materia de intermediación, formación y orientación laboral.

Uno de los principales atractivos del stand ha sido, por segundo año consecutivo, las gafas de realidad virtual. Esta experiencia inmersiva ha tenido un gran éxito entre el alumnado. Solo hasta las 12:00 horas de hoy, 50 personas ya habían utilizado los dispositivos virtuales, cifra que seguirá creciendo durante el resto de los días.

A través de esta tecnología, el SAE sitúa a los jóvenes ante escenarios reales vinculados a procesos de búsqueda de empleo, permitiéndoles entrenar habilidades como la comunicación, el trabajo en equipo, la creatividad, el pensamiento crítico y la toma de decisiones. De este modo, comprenden de forma práctica la importancia de adquirir competencias personales y profesionales para mejorar su empleabilidad.

La experiencia se ha complementado con la presencia de técnicos de empleo del SAE, que han ofrecido una orientación personalizada y adaptada al perfil de cada participante, ayudándoles a identificar sus fortalezas y a sacar el máximo partido a sus capacidades de cara a su futuro laboral.

Con esta participación, el Servicio Andaluz de Empleo reafirma su compromiso con la juventud, apostando por herramientas innovadoras que faciliten una transición informada y preparada hacia el mundo laboral.

Salón del Estudiante de Lucena

El Salón del Estudiante de Lucena alcanza en 2026 su XXII edición, consolidándose como uno de los eventos educativos de mayor trayectoria del municipio y la provincia. Está organizado por el Área de Educación del Ayuntamiento de Lucena, junto a la Delegación Territorial de Educación de la Junta de Andalucía, y cuenta con la colaboración de entidades como la Universidad de Córdoba y la Diputación de Córdoba.

Dirigido al alumnado de los últimos cursos de ESO, Bachillerato y Formación Profesional, el Salón tiene como objetivo ofrecer asesoramiento e información sobre las distintas titulaciones académicas oficiales y las oportunidades formativas y profesionales existentes tras finalizar sus estudios.

En esta edición se prevé la participación de 65 expositores —entre 22 universidades, 27 institutos con oferta de Formación Profesional y otras enseñanzas oficiales, además de instituciones vinculadas al empleo— y la asistencia concertada de 6.300 estudiantes procedentes de 74 institutos de 34 localidades, 27 de ellas de la provincia de Córdoba y el resto de los municipios de Sevilla, Málaga y Jaén. Además de los stands informativos, la programación se completa con conferencias y sesiones formativas dirigidas tanto al alumnado como a sus familias, con el fin de facilitar la toma de decisiones en una etapa clave de su itinerario académico y profesional.