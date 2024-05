El Partido Popular se vuelca con la campiña y sus necesidades

Anoche se celebró un mitin en Montilla tras una maratoniana visita a los pueblos de la campiña donde la comitiva Popular explicó sus ejes centrales para la defensa de la Campiña en Europa

Durante el mitin se hablo de la desigualdad que produce la Ley de Amnistía de Sánchez ya que no existe democracia sin Estado de Derecho. La igualdad ante la ley no es un lujo teórico del que quepa prescindir: es la garantía de la convivencia y la clave de nuestro bienestar colectivo. Por ello, el Partido Popular peleará en el Parlamento Europeo para restablecer la igualdad entre los españoles. Los ataques a la nación constitucional española, consentidos, cuando no alentados, por el Gobierno de Pedro Sánchez, son un problema europeo además de nacional.

Déficit energético

La inversión en redes de distribución no puede limitarse al 0,13% del PIB, lo que lastra no solo a los hogares a continuos cortes de suministro, sino a l establecimiento de nueva industrias que ante la carencia de energía buscarán otros lugares donde invertir, por lo que el PP aboga por unn modelo para España que permita optimizar los recursos y proporcionar los servicios necesarios”.

Agricultura

Desde el PP se comprometen al apoyo a los agricultores, pescadores y ganaderos, a los autónomos y a todos los sectores y se compromete a pelear por reducir la presión fiscal asfixiante que soportan. “Vamos a acabar con la burocracia y a poner freno a la competencia desleal. Se acabó recibir productos de terceros países que no tienen nuestros controles sanitarios ni la calidad de nuestros productos”,

Cláusulas espejo para que a los países no comunitarios se les exija la misma calidad que a los agricultores comunitarios, reforzar la Política Agraria Común (PAC) y considerar al sector como «estratégico», para garantizar la revalorización de la renta agraria más allá de la coyuntura.

Agua

Impulsar un Pacto Europeo por el Agua para combatir la sequía, queremos buscar que las políticas de agua tengan más en cuenta las necesidades de los agricultores y ganaderos. El dogmatismo climático está demonizando a los agricultores y ganaderos como perfiles contaminantes, cuando son quienes garantizan nuestro suministro alimentario.