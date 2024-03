El Parlamento Europeo asesta “otro duro revés” al sector primario con la Ley de la Restauración de la Naturaleza

El presidente de Asaja Córdoba, Ignacio Fernández de Mesa, ha afirmado que el Parlamento Europeo ha asestado “otro duro revés” al sector primario dando la espalda, una vez más, a los agricultores y ganaderos con la aprobación de la Ley de Restauración de la Naturaleza (LRN).

Y todo ello, con el apoyo expreso del Gobierno de Pedro Sánchez, “con la ministra Teresa Ribera, feliz de este nuevo ataque al sector y sin que el ministro Planas haga ni diga nada a “su jefa” ni a “su jefe”, abandonando una vez más la defensa del sector al que debería representar”.

En su opinión, “esta decisión irresponsable demuestra un completo desprecio por la sostenibilidad económica de la agricultura y la soberanía alimentaria”. Y, tras las manifestaciones masivas de agricultores y ganaderos europeos, queda claro que los legisladores de la UE, en concreto la totalidad de los eurodiputados socialdemócratas españoles, Podemos, ERC, Junts, Anticapitalistas, IU y la indiferencia de una parte de Ciudadanos, han abandonado los objetivos fundamentales de la Política Agrícola Común (PAC). En este sentido, “resulta lamentable ver cómo se sacrifica la soberanía alimentaria y la asequibilidad de los precios en aras de una agenda ambientalista mal concebida”.

Fernández de Mesa añade que la imposibilidad de aplicar cláusulas de reciprocidad a terceros países demuestra “la incoherencia de esta ley”; y la negativa a exigir estándares similares de producción a nuestros competidores internacionales “es una traición al sector agropecuario europeo colocándolo en una situación económica muy comprometida”.

Además, añade que la aprobación de la LRN, sin un presupuesto claro, “es un acto de negligencia y es inaceptable que se apruebe una legislación sin considerar sus implicaciones financieras”. Después de su aprobación, sigue sin quedar claro cómo se financiarán las medidas de esta norma. A pesar de las advertencias, la PAC puede acabar sufragando esta ley, suponiendo una carga adicional inasumible tanto por su insuficiencia como por inadecuado.

La restauración de la naturaleza, que pretende esta disposición, amenaza con convertir la agricultura y la ganadería en actividades no rentables en casi el 40 % de la superficie de España, afectando gravemente la economía rural y la sostenibilidad del sector. La inclusión de las zonas de Red Natura 2000 para su aplicación es un golpe devastador para nuestros agricultores y ganaderos.

La justificación de que serán los planes nacionales los que implementarán la LRN solo traerá más confusión y distorsiones al mercado. Esto erosiona uno de los principios fundamentales de la UE: el mercado común, donde todos los agricultores deberían tener las mismas oportunidades.

Por último, la no eliminación de la cláusula de no deterioro “podría llevar a situaciones ridículas e injustas para los agricultores y ganaderos. ¿Cómo se espera que prosperemos e innovemos si no podemos realizar mejoras básicas en nuestras explotaciones?” Quedaría prohibido, por ejemplo, instalar un cobertizo para proteger al ganado de ataques del lobo, subraya la organización agraria.

Con vistas a la ratificación del Consejo de la UE en el próximo Consejo de Medio Ambiente, la ministra española de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, será la responsable de concluir su obra, que “no permitirá una transición ecológica completa y agravará el reto demográfico en las zonas rurales”.

Desde ASAJA, se continuará luchando para reducir el impacto devastador de esta ley en España y exige que se escuche la voz de los agricultores y se pongan en marcha políticas que promuevan verdaderamente la sostenibilidad económica, medioambiental y social de la agricultura europea.

Se adjunta la lista de eurodiputados españoles que ha votado a favor o se han abstenido de esta “nefasta ley contra el campo español”. También se indican los eurodiputados que han votado en contra de la ley defendiendo al los agricultores y ganaderos españoles.