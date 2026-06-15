El IES Emilio Canalejo exporta talento al cordobés Teatro Góngora

El IES Emilio Canalejo Olmeda ha realizado la última representación de El músico que pintó melodías, una ambiciosa producción teatral y musical que llegará el próximo 17 de junio al Teatro Góngora de Córdoba tras el éxito cosechado en sus anteriores funciones en Montilla y Lucena.

La obra, escrita y dirigida por Jesús Rivas Margalef e interpretada por el grupo de teatro del centro educativo junto a la Orquesta del Conservatorio Profesional de Música Maestro Chicano Muñoz de Lucena, ha congregado ya a más de un millar de espectadores en sus anteriores representaciones, convirtiéndose en una de las iniciativas culturales y educativas más destacadas del curso.

El responsable del proyecto, Jesús Rivas Margalef, ha explicado que la representación en el Teatro Góngora supondrá el cierre de esta edición de la obra y ha destacado la importancia de poder mostrar el trabajo realizado en un espacio de referencia cultural como el coliseo cordobés. “Es una experiencia muy bonita para todo el equipo y una oportunidad para que quienes no pudieron verla en Montilla tengan una última ocasión de disfrutar de este espectáculo”, ha señalado.

La producción reúne a más de cien personas entre alumnado, profesorado y músicos, una dimensión que convierte la puesta en escena en una propuesta singular por su complejidad organizativa y por la integración de teatro y música en directo. En este sentido, el director del IES Emilio Canalejo, Antonio Ordoñez, ha valorado el trabajo desarrollado por el alumnado y el profesorado implicado en una iniciativa que “merece muchísimo la pena” y que ahora alcanza uno de los escenarios más emblemáticos de la capital cordobesa.

Por su parte, el concejal de Educación, Miguel Sánchez, ha felicitado al centro educativo por seguir ampliando horizontes culturales y educativos a través de proyectos innovadores. El edil ha destacado que esta producción “está rompiendo barreras” al llevar el nombre de Montilla hasta el Teatro Góngora y ha puesto en valor la participación del instituto en el Certamen Municipal de Teatro Escolar promovido por el Ayuntamiento.

“Este tipo de iniciativas permiten que muchos jóvenes pierdan el miedo escénico, descubran el mundo de las artes escénicas desde dentro y vivan experiencias que difícilmente podrían tener en otros contextos”, ha señalado Miguel Sánchez, quien ha subrayado además la importancia de seguir fomentando espacios donde el alumnado pueda desarrollar su creatividad y talento.

La representación tendrá lugar el miércoles 17 de junio, a las 20:00 horas, en el Teatro Góngora de Córdoba. Las entradas pueden adquirirse a través de la web del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE) y en las taquillas habilitadas por el teatro.

Con esta actuación, el IES Emilio Canalejo pone el broche final a una propuesta que ha unido educación, música y teatro en un proyecto colectivo que continúa proyectando el talento joven de Montilla más allá del municipio.