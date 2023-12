El Gobierno de Sánchez le quita a Andalucía 1.000 millones anuales para sanidad, dependencia o educación

“Hay una vía andaluza para gestionar las instituciones, que es la del diálogo, el consenso y la colaboración. Esa es la fórmula de trabajo del Partido Popular y del Gobierno andaluz de Juanma Moreno, porque es la mejor herramienta para buscar soluciones a los problemas de esta tierra”. Así lo ha afirmado el secretario general del PP de Andalucía, Antonio Repullo, esta tarde ante los medios de comunicación antes de intervenir en el Comité Ejecutivo Provincial del Partido Popular de Córdoba.

Repullo ha reiterado que “en el Partido Popular tenemos otra manera de hacer política, que es tendiendo puentes, porque nos enfrentamos a situaciones complicadas para las que es necesaria esa filosofía del entendimiento, sobre todo en estos momentos en los que la política ficción impera”.

Sin embargo, ha lamentado que “el PSOE-A ha decidido anteponer sus siglas a Andalucía y aplicarnos la política del muro” frenando, por ejemplo, los planes de crecimiento del

Gobierno andaluz para atraer riqueza con grandes contribuyentes, pero que en el País Vasco por ahora no lo impiden. O en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, “al que los independentistas no van porque ya tienen abierta su vía de privilegios, después de la amnistía, el referéndum y el concierto fiscal catalán”, ha añadido.

Asimismo, Repullo ha señalado la ausencia absoluta de sensibilidad del PSOE y del Gobierno de Sánchez con las necesidades de las andaluzas y los andaluces, explicando

que “no está en los planes de Sánchez una reforma del sistema de financiación justa, para garantizar unos servicios públicos a los andaluces en igualdad con el resto de España”. Y apunta: “sus planes pasan por concentrar la riqueza de todos sólo en los territorios que sostienen su mandato”.

En su opinión, “el PSOE ha elegido hacer política a la carta para unos pocos, a costa de frenar las iniciativas, el bienestar y el progreso del resto”. “Y Andalucía no lo tendrá fácil ante esas políticas del muro y de agravios”, ha alertado.

Por eso, ha aseverado que “en el Partido Popular tenemos una gran responsabilidad” y “ante la vía de confrontación que nos presenta el PSOE cada día” propone “seguir anteponiendo a los andaluces”. “Seguiremos actuando en las instituciones, en la calle, en los tribunales y donde sea necesario”, ha dicho defendiendo que “un cordobés no puede tener menos oportunidades que un joven vasco o catalán por el capricho o la necesidad de un presidente del Gobierno”.

Antonio Repullo ha manifestado que “el Partido Popular de Andalucía es una formación que tiene un proyecto para todos. Y lo estamos demostrando”. “Tenemos un modelo de gestión

que genera confianza en las andaluzas y andaluces”, ha remarcado al tiempo que ha insistido en que “seguiremos firmes en nuestros principios, por muchas zancadillas que nos quieran poner Sánchez y los dirigentes socialistas en Andalucía”.

Al hilo de lo anterior, el secretario general del PP de Andalucía ha hecho especial hincapié en el trabajo desarrollado desde los gobiernos del PP tanto en la Junta como en la Diputación de Córdoba para paliar los efectos de la sequía y la falta de agua en esta provincia y muy especialmente en la zona norte. De nuevo, “el Partido Popular ha tenido que buscar soluciones” y “a la construcción de la red secundaria de La Colada que tuvo que rescatar el Gobierno andaluz se suman los proyectos de la Diputación para la estación de tratamiento de agua potable de Sierra Boyera”, entre otros.

No obstante, el secretario general del PP de Andalucía ha asegurado que “desde el PP seguiremos trabajando y también reivindicando, porque no nos vamos a olvidar de que el Gobierno de Sánchez debe ejecutar la conexión de los embalses de Puente Nuevo y Sierra Boyera para tratar de evitar situaciones como las actuales en el futuro”.

Consejo de Política Fiscal y Financiera

Para concluir, Antonio Repullo ha calificado la reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado hoy como una “oportunidad perdida” para Andalucía y la evidencia del sectarismo del Gobierno de Sánchez que ha reunido a los consejeros autonómicos de hacienda, excepto a la consejera del gobierno independentista catalán, ya que afirma que negocia una financiación singular de forma bilateral para Cataluña con el Gobierno. “Es una falta de respeto al resto de consejeros y una concesión por parte de Sánchez que no podemos admitir”, ha denunciado.

El secretario general del Partido Popular insiste en que además de una reforma urgente del sistema de financiación autonómica, lo que Andalucía reclama es un fondo de compensación de 1.079 millones de euros al año “para compensar esa infrafinanciación

que estamos arrastrando”.

Repullo ha recordado que Andalucía pierde 1.000 millones cada año, una cantidad que el Gobierno de Sánchez “le está quitando a las andaluzas y andaluces de sus servicios públicos esenciales, como la sanidad, la dependencia o la educación”.

Por su parte, Adolfo Molina ha defendido que el Partido Popular es el primer partido de España, de Andalucía y de Córdoba. “Contamos en el respaldo de los cordobeses y sabemos para qué nos han votado, para seguir mejorando la vida de nuestros vecinos y para ser el dique de contención ante los desmanes de un Pedro Sánchez que es capaz de vender su alma al diablo solo por mantener el poder”, ha comentado dejando claro que “el

Partido Popular es la alternativa al sanchismo y así lo estamos demostrando en la Junta de Andalucía, en los ayuntamientos donde gobernamos, en la Diputación de Córdoba y en las

mancomunidades”.

Para Molina, el PP seguirá haciendo una oposición seria, responsable y proporcional ante esta deriva del Gobierno radical de Sánchez y sus socios. “Nos debemos a la mayoría de

españoles, de andaluces y de cordobeses que han confiado en nosotros y solo ante ellos vamos a responder”, y ha destacado que España es un clamor contra Pedro Sánchez y contra lo que está haciendo.

“Desde el Partido Popular estamos dando voz a los miles de ciudadanos, también muchos votantes socialistas, que no les gusta lo que Sánchez pretende hacer, que no quieren la amnistía y no quieren desigualdades entre españoles, y lo seguiremos haciendo en la calle, en los tribunales y en los parlamentos. Nosotros no vamos a perder ni un minuto en desviar la atención sobre esta cuestión y creo que se equivoca quien lo haga”, ha afirmado.

Al hilo de la actualidad, Adolfo Molina ha recordado que “Pedro Sánchez ha presentado hoy su libro, pero se le ha olvidado el capítulo más importante: el de la corrupción. Capítulo que

hoy ha sumado más páginas tras conocerse la condena a 3 años y 6 meses de prisión que la Audiencia Provincial de Córdoba ha impuesto a la exalcaldesa socialista de Peñarroya-Pueblonuevo, Luisa Ruiz, por el Caso Rocket”.

Pedro Sánchez intenta a la desesperada maquillar la imagen del PSOE, que los ciudadanos se olviden de lo que supuso para Andalucía 40 años de socialismo al igual que está haciendo con el independentismo catalán, ha concluido.