El Garnelo acogerá el tributo de Queen y Michael Jackson

El próximo 15 de marzo de 2026, a las 19:00 horas, el Teatro Garnelo de Montilla se transformará en un espacio mágico para acoger “Noches Encendidas: Una noche a la luz de las velas”, un espectáculo íntimo que rinde homenaje a dos de las mayores leyendas de la música: Michael Jackson y Queen.

Con una atmósfera cálida y envolvente, el público podrá disfrutar de una velada donde la música en directo será la auténtica protagonista. Bajo la tenue luz de cientos de velas, los asistentes vivirán una experiencia sensorial única, en la que los grandes éxitos del “Rey del Pop” y de la banda liderada por Freddie Mercury cobrarán nueva vida gracias a potentes voces y arreglos cuidadosamente interpretados.

El formato, concebido como un encuentro cercano con la música, invita al espectador a dejarse llevar por la emoción, el recuerdo y la fuerza de los clásicos que marcaron generaciones. “Noches Encendidas” no es solo un concierto, sino una celebración de la energía, la pasión y el legado de dos iconos que revolucionaron el mundo del pop y el rock.

Con un diseño escénico minimalista y una iluminación íntima, este tributo busca conectar al público con la esencia más pura de la música en vivo. Un espectáculo para todos los amantes de la buena música, ideal para quienes desean disfrutar de una noche diferente, elegante y profundamente emotiva.

Fecha: 15 de marzo de 2026

Hora: 19:00 h

Lugar: Teatro Garnelo

Una oportunidad única para vivir la emoción de Michael Jackson y Queen… a la luz de las velas.

Las entradas ya están a la venta en www.dentralia.com y en PAPELERÍA-COPISTERÍA LA REDONDA. Av. del Marqués de la Vega de Armijo, 51. Montilla.